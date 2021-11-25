С 1 декабря в Украине увеличат "минималку"

В 2022 году минимальную зарплату планируют увеличить до 7,7 тыс. грн. Фото: pixabay.com

С 1 декабря в Украине начнется второй этап повышения минимальной зарплаты.

"Минималку" поднимут до 6,5 тыс. грн, говорится в законе о госбюджете за 2021 год.

"С 1 января текущего года минимальную зарплату в Украине повысили с 5 тыс.грн до 6 тыс. грн. До этого ее с 1 сентября 2020 года подняли с 4 тыс. 723 грн до 5 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В 2022 году минимальную зарплату планируют увеличить до 7,7 тыс. грн.

18 августа 2021 года Кабмин принял новый расчет минимальной зарплаты. Согласно документу, в ее состав теперь не будут входить отдельные доплаты, премии и другие дополнительные выплаты. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионерам увеличат выплаты: кто получит надбавку с 1 декабря

Пенсионному фонду Украины не хватает денег для планируемого повышения минимальной пенсии людям в возрасте старше 65 лет с 1 декабря 2021 года. Сумма, о которой идет речь, – 4,34 млрд грн. В объяснительной записке сообщается, что в связи с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты расходы в 2021 году составят 521,2 млрд грн, из них 509,8 млрд грн только на пенсионные выплаты.