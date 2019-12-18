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среда, 18 декабря 2019 21:10

Рынок земли в Украине: когда заработает и сколько будет стоить гектар

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Рынок земли в Украине: когда заработает и сколько будет стоить гектар
Рынок земли заработает в октябре 2020 года. Фото: Агрополіт

В Украине запрет на продажу сельскохозяйственных угодий надо снимать. Это будет способствовать росту экономики, рассказал Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"Если рынок заработает, владельцы паев получат выбор. Землю смогут либо продать, либо дальше сдавать в аренду. Сегодня их права ограничены. Поэтому угодьями торгуют "в темную". За гектар просят $500. С другой стороны, в начале не стоит рассчитывать на высокую цену. Гектар в среднем будет стоить $1000. В зависимости от региона стоимость будет отличаться. Существенно цена вырастет только через 10-20 лет", - говорит Охрименко.

По его словам, спрос на украинскую землю среди иностранцев не высок. Им нужна инфраструктура. У нас мало портов, дорог, элеваторов.

"Пока не известно, каким будет законопроект о рынке земли ко второму чтению. Количество правок в документ сократили с почти 5 до 2 тысяч. Дискуссии ведутся вокруг вопроса допуска на рынок иностранцев. Президент предложил решить его на референдуме. С другой стороны, есть ряд крупных сельскохозяйственных производителей с иностранными инвестициями. Они зарегистрированы по законодательству Украины, платят налоги и обеспечивают тысячи рабочих мест", - говорит эксперт УКАБ по земельным вопросам Эллина Юрченко.

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В любом случае рынок земли заработает с октября 2020-го.

"Сроки не сдвинутся независимо от того, к концу 2019-го или в 2020 году примут закон в целом. К октябрю успеют завершить все административные действия по наполнению земельного кадастра, синхронизацию работы всех государственных реестров. Фермеры до этой даты имеют возможность собрать урожай, аккумулировать средства. С 1 октября смогут заключать сделки купли-продажи земли", - объясняет она.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. К этому мораторий на продажу земли ежегодно продолжали.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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