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пятница, 02 июля 2021 18:11

Рынок земли в Украине: что станет с ценами на сельхозпродукцию?

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С 1 июля украинские земли сельскохозяйственного назначения можно покупать и продавать на законном основании. При этом стоимость угодий будет расти на 7-10% ежегодно, а ВВП страны в ближайшие несколько лет, по мнению экспертов, увеличится на 1,5%. Повлияют ли новые экономические реалии на потребительскую корзину украинцев?

Открытие рынка земли и цены на сельхозпродукцию: ждать ли изменений?

  Открытие рынка земли в Украине
Открытие рынка земли в Украине

1 июля 2021 года в Украине прекращает действие мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, введенный еще в 1992 году. Теперь граждане страны, относящиеся к категории физических лиц, смогут легально продавать и покупать сельхозугодья. Повлияет ли нововведение на стоимость подсолнечного масла, круп, овощей, фруктов, мяса, молока и другой сельскохозяйственной продукции? Разбираемся в статье.

Ценовые прогнозы или время покажет

Согласно новому закону, стоимость сельхозугодий должна быть не ниже нормативной денежной оценки, которую определяет Госгеокадастр. По подсчетам администратора системы земельных правоотношений, цена одного гектара пашни варьируется от 21 000 грн до 34 000 грн в зависимости от региона и качества грунта. Однако ценовые прогнозисты Министерства аграрной политики утверждают, что земельный участок в среднем будет стоить около 50 000 грн за один га.

"Что касается стоимости, по нашим оценкам, рост будет около 7-10% ежегодно. Поскольку украинские земли являются недооцененными, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены", - сообщили в министерстве.

Под "рыночными факторами" имелись в виду максимальное повышение цен на продукцию сельскохозяйственного производства на мировом рынке. Стоит отметить, что Министерство экономики Украины и вовсе считает, что сельхозугодья станут с каждым годом дорожать на 10-15%.

Таким образом, можно сделать вывод, что с увеличением стоимости земельных участков и глобальным повышением цен на продовольствие продуктовая корзина украинского потребителя явно претерпит изменения. Однако рынок земли в Украине только открылся, поэтому имеет смысл подождать естественного развития событий. Кроме того, как говорят в "Украинском клубе аграрного бизнеса", только 2,5% земельных собственников готовы продать свои участки, поэтому если резкое увеличение цен на продукты и будет, то вероятнее всего к 2024 году, когда приобретать сельхозугодья разрешат юридическим лицам. Тогда, по прогнозам "Украинского клуба аграрного бизнеса", стоимость земель станет выше на 30-40%.

Впрочем, всю "картину" может поменять всеукраинский референдум, на котором решится вопрос о разрешении продавать земельные участки иностранцам.

Рост ВВП, инфляция, кредиты и "масличный" экспортный предел

Как говорят в Киевской школе экономики, казна страны уже через несколько лет после запуска рынка земли пополнится примерно на два миллиарда долларов. Таким образом, увеличится и внутренний валовой продукт Украины - на 1,5%. Стоит отметить, что если в момент роста ВВП в стране наступит инфляция, то повышения цен на продукты в любом случае не избежать.

Кроме того, новые землевладельцы смогут использовать приобретенную собственность в качестве залога в банке при кредитовании, что также может повлиять на ценовую политику в отношении продуктов, изготовленных из сырья, полученного на их сельхозугодьях.

Что касается подсолнечника и масла из него, которые в последнее время стали, буквально, "притчей во языцех" среди профильных специалистов, то Минэкономики страны в апреле утвердило предельный объем экспорта подсолнечного масла на 2020-2021 маркетинговый год - это 5 380 тыс. тонн. Как говорят в министерстве, введенный лимит "успокоит внутренний рынок и наших потребителей".

Что ж, поживем-увидим.

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