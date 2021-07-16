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пятница, 16 июля 2021 12:42

Рынок земли: правительство назвало цену гектара

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За 16 дней работы рынка земли в Украине сформировалась ее средняя минимальная цена. Она составляет около $1 тыс. за 1 га.

Автор: Елена Луценко
  До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га

"Минимальная цена, по которой можно выставлять землю на продажу, по каждой области отличается. В среднем это около тысячи долларов за гектар", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

1 июля в Украине заработал рынок земли. За это время наиболее участков продали в Винницкой и Полтавской областях.

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До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 га. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.

Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения будет расти на 7-10% ежегодно. Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

После запуска рынка земли с 1 июля 1 га земли в Украине будет стоить $ 1,5-2 тыс. За следующие пять лет цена вырастет до $ 5 тыс.

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16
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