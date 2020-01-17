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воскресенье, 19 января 2020 21:10

Рынок труда: как изменятся требования работодателей

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Рынок труда: как изменятся требования работодателей
Постепенно будут исчезать ограничения по возрасту работников. Фото: 5 канал

Сегодня многие компании переходят на гибкий график работы, устанавливают новые требования, готовы повышать заработную плату и предлагают бонусы сотрудникам.

Последующие годы рынок труда изменится еще больше. Кого будут искать работодатели и какие практики уйдут в прошлое пишет The Point.

Высшее образование

Знания становятся открытыми. Профессии ежедневно меняются. Человеку нужно быстро учиться новому. Уже сегодня диплом о высшем образовании не гарантирует, что вы получите работу. Знания и навыки лучше показывать на практике. Компании пытаются влиять на программы обучения в университетах, потому что хотят получать специалистов, которые готовы к реальной работе. Популярными становятся гибкие форматы обучения. Речь идет о интенсивных курсах, тренингах, онлайн обучении. Правда большинство компаний не спешит забирать из текста вакансий строку о наличии диплома о высшем образовании.

Ограничения

Постепенно могут исчезнуть ограничения по возрасту. Конечно некоторые работодатели до сих пор ищут работников до 35 лет, однако этот тренд уходит в прошлое. На работу готовы брать и людей старше. Главное условие - совершенствование знаний и навыков. Сегодня существует множество программ и тренингов, где можно актуализировать свои умения, или научиться новым.

"Пятидневка"

Регулярно появляются новости, что компании из США или Европы работают 4 дня в неделю. За это время успевают выполнить ту же работу, что за 5 или 6 дней. Это происходит за счет повышения производительности. Работники больше отдыхают и эффективнее распределяют свое время. Некоторые компании сокращают продолжительность рабочего дня или, например, предлагают плавающий выходной в пятницу. Правда ближайшее время украинский рынок труда вряд ли ждут такие изменения.

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Боссы

В мире большинство компании переходят на систему управления, где полномочия не сосредотачиваются в руках одного человека. Они распределяются между командами, а коллективы становятся самоорганизованными. Кроме того, уменьшить влияние руководителей помогают современные технологии. Например, установление задач и контроль с помощью мобильных приложений.

Рабочее место

Удаленная работа уже стала привычным делом. Правда возможность работать удаленно трансформируется. Например, есть случаи, когда строительной техникой управляют с другого континента. Недавно в Индии врач успешно провел несколько удаленных операций на сердце с помощью сосудистого работа, джойстиков и видеомонитора.

Украинцам готовят новый Трудовой кодекс. Он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. На сайте Верховной Рады уже появился текст правительственного законопроекта "О труде", зарегистрированного в парламенте под номером 2708.

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