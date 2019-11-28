Рустам Гильфанов: Почему IT-сфера стала двигателем КСО в Украине

Рустам Гильфанов уверен, что зарождение Корпоративной социальной ответственности в Украине началось благодаря стремительному развитию сферы информационных технологий.

Корпоративная социальная ответственность в Украине набирает обороты. IT-бизнесмен и инвестор Рустам Гильфанов считает, что это связано со стремительным развитием сферы информационных технологий.

Бизнесмен работает в сфере IT с начала 2000-х годов. За прошедшее десятилетие он создал ряд успешных международных компаний и реализовал десятки мелких и несколько крупных проектов корпоративной социальной ответственности в Украине. На сегодняшний день основной деятельностью бизнесмена стал поиск новых перспективных проектов в сфере IT, инвестирование и КСО.

"В основе всей современной IT-отрасли лежат стандарты и ценности западных компаний. Все наши айтишники начала 2000-х на заре своей карьеры хотели быть похожими на IBM, Microsoft, Apple и Google. Мы внимательно следили за каждым шагом этих компаний, искали у них наиболее правильные решения и перенимали опыт. А вместе с опытом работы мы перенимали их привычки и ценности. Большинство этих компаний рождались в гаражах. Поэтому, занимая свое место на Олимпе, они стремились не только увеличивать свои капиталы, но и помогать другим, в том числе, таким же ребятам, какими были они", - рассказывает Рустам Гильфанов.

Новое поколение IT-бизнесменов, воспитанное на ценностях зарубежных коллег, тоже пришли к необходимости вкладывать силы и ресурсы в благотворительность и проекты корпоративной социальной ответственности. Бизнесмен считает, что немалую роль в этом, также играли сотрудники компаний – молодые разработчики зачастую сами инициируют благотворительную активность и поддерживают ее на плаву.

И хотя в Украине вопрос КСО все еще находится в зародышевом состоянии, отдельные компании и бизнесмены активно развивают это направление.

От благотворительности к КСО

Рустам Гильфанов рассказывает, что его путь к масштабным проектам корпоративной социальной ответственности начинался с благотворительной деятельности и помощи детям.

"Много лет назад мы познакомились с благотворительным фондом "Я Майбутнє України". Этот фонд под руководством Марты Левченко занимается помощью детям-сиротам и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Поначалу мы помогали фонду ресурсами. Но со временем включились в масштабные проекты. Одним из них стала организация крупного фестиваля в Черновцах для детей-сирот. "Буковинська мрія" ежегодно собирает больше тысячи детей, организовывает массу развлекательных и образовательных мероприятий, дарит детям тепло и создает семейную атмосферу, которой им не хватает в обычной жизни", – рассказывает бизнесмен.

Со временем точечная помощь переросла в совместные инициативы. Самой крупной из них стал проект ЛакіБукс. Рустам Гильфанов рассказывает, что его идея появилась в 2017-ом году. Сотрудничество с библиотеками показало, что в Украине существует серьезный дефицит качественной научно-популярной литературы для подростков. Именно эту нишу и занял ЛакіБукс. Уже почти три года проект издает и бесплатно распространяет по библиотекам научно-популярную литературу на украинском языке.

За это время в рамках проекта вышли 7 книг. Среди них есть самобытные произведения талантливых украинских авторов и переводы иностранных бестселлеров. Волонтеры проекта объездили всю Украину, пополнили фонды более 200 библиотек новой актуальной литературой, провели несколько десятков лекций и научных шоу на книжных выставках, в библиотеках и школах интернатах.

"Изначально мы планировали сфокусироваться на библиотеках Восточных и Южных регионов Украины, где дефицит украиноязычной литературы ощущался наиболее остро, но со временем решили распространять книги по всей стране, – делится Рустам Гильфанов, - серьезное внимание, при этом, уделяется сельским библиотекам, фонды которых пополняются хуже всего".

Проект получил широкую известность среди издателей и литературного сообщества. Несколько книг ЛакіБукс попали в списки государственных закупок литературы, и стали лауреатами всеукраинских конкурсов.

Параллельно с этим компания Рустама Гильфанова стала помогать крупной украинской сети академических бизнес-инкубаторов, которые занимаются развитием студенческих стартапов.

Бизнесмен уверен, что проекты Корпоративной социальной ответственности должны выйти за пределы IT-сферы и охватить все направления экономики.