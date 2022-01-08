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суббота, 08 января 2022 14:20

"Рука помощи": украинцам будут давать 100 тыс. под 0% на открытие бизнеса

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&quot;Рука помощи&quot;: украинцам будут давать 100 тыс. под 0% на открытие бизнеса
Фото: slovoidilo

В Украине запустили новую бюджетную программу "Рука помощи". С 1 января 2022 безработные малообеспеченные граждане смогут получить финансовую помощь для открытия бизнеса.

Государство будет оказывать беспроцентную финансовую помощь в размере до 15 минимальных зарплат, что составляет на начало 2022 года 97 500 грн. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Деньги можно использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов.

Через три года предпринимательской деятельности помощь придется вернуть. Однако возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

На реализацию этой программы в госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн. грн.

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Чтобы получить помощь, следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

"Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение", - отметили в министерстве.

Остатки средств на едином казначейском счете уменьшились за декабрь более чем наполовину. По состоянию на 1 января 2022 года осталось 15 млрд. 672 млн. грн.

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08
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