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четверг, 29 августа 2019 13:36

Рубль на фоне сложной обстановки в мире

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Рубль на фоне сложной обстановки в мире
Некоторые эксперты уверены, что рубль уже достиг того курса, который реализовал все негативные драйверы в полной мере

Август всегда оставался для российской национальной валюты одним из самых непростых месяцев года. Август 2019 – хорошее тому подтверждение. К прогнозируемым негативным факторам в этот раз добавилась еще и непростая ситуация на мировой геополитической арене.

Некоторые эксперты уверены, что рубль уже достиг того курса, который реализовал все негативные драйверы в полной мере. Это означает, что в ближайшие дни можно надеяться на стабилизацию курса в пределах 67-68 рублей. Так это или нет – покажет время.

Наблюдать график курса доллара онлайн, а также следить за поведением американской валюты в паре с российской, вы можете на сайте компании "Инстафорекс".

Договорятся ли Трамп и Китай?

Первый пакет пошлин на китайский импорт в США будет введен уже на днях, а стороны даже и не думают договариваться о чем-то конкретном. Напомним, что с 1 сентября правительство США вводит пошлины для товаров из КНР в размере 15% (первоначально речь шла о 10%).

Кроме того, с 1 октября вступит в силу второй пакет пошлин – уже 30%. Теоретически у сторон есть время для переговоров, но никакой конкретики в этом отношении пока неизвестно. Нестабильность и конфликт точно не добавляют рынкам позитива.

Будут ли востребованы валюты EM?

Фактором для ослабления рубля остается и невысокий спрос на валюты развивающихся стран. Все дело в ожидании инвесторов – они внимательно следят за развитием событий в сложной геополитической обстановки, боятся нестабильности, а еще ждут от ФРС очередного снижения ставки. На ОФЗ спрос сохраняется неплохой, но это не помогает рублю укрепиться.

Нефть дорожает

Одним из факторов, который помог бы рублю, остается дорожающая нефть. Однако российская валюта не может использовать положительный драйвер в полной мере, находясь под давлением иных обстоятельств.

Нефть вместе с тем сумела вернуться к отметке 60 долларов за баррель Brent, укрепившись на фоне отчетов API и Минэнерго США. Оказалось, что несмотря на прогнозы, запасы энергоносителя в Штатах вновь сократились, причем более чем на 10 миллионов баррелей.

Участники ОПЕК+ дополнительно помогли нефти, опубликовав статистику, подтверждающую сокращение мировых запасов нефти, причем уже во второй половине 2019 года. Параллельное сокращение добычи нефти еще больше подтолкнуло ценник к росту, но в условиях общей нестабильности нефть смогла подняться только до нынешней отметки.

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Дата
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