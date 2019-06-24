Россия разрешила транзит украинских товаров: детали

Водитель авто, который осуществляет транзит, должен иметь учетный талон. Если пломбы используют не по правилам, то действие талона аннулируется. Фото: www.rbc.ua

Россия с 1 июля разрешила транзит украинских товаров через свою территорию. Президент РФ Владимир Путин внес правки в указ, подписанный в октябре 2018-го.

Правда на товарах должны быть пломбы, которые используют технологию "ГЛОНАСС" - аналог GPS. Это те товары, которые направляются в страны Средней Азии через территорию России, говорится на портале правовой информации РФ.

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Правительству России поручили утвердить перечень пунктов пропуска и порядок осуществления перевозок. Также установить требования к пломбам и порядок выдачи талонов. Так, водитель авто, который осуществляет транзит, должен иметь учетный талон. Если пломбы используют не по правилам, то действие талона аннулируется.

Пломбы помогают отслеживать, чтобы товары не отгружали в России.

В октябре 2018-го Путин подписал указ о применении специальных экономических мер за "недружественные действия" Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. Сделал это в ответ на расширение Украиной перечня запрещенных российских товаров. Тогда в России запретили транзит произведенных в Украине товаров через свою территорию в другие страны.