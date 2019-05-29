Россия продолжает воровать крымский газ: подсчитали убытки

2014-го Россия захватила 9 месторождений Черноморнефтегаза в Крыму. Фото: Politeka

Россия незаконно добыла в оккупированном Крыму 9 млрд куб. газа.

РФ до сих пор использует незаконно захваченные украинские месторождения, сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз".

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2014-го Россия захватила 9 месторождений Черноморнефтегаза, которые расположены в Крыму.

"Потеряли буровые установки, газопроводы, собственный флот и админздания. Убытки оцениваем в $5 миллиардов. Поэтому Нафтогаз обратился с иском в арбитражный суд в Гааге, чтобы взыскать с России нанесенный ущерб. Это предусмотрено соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией", - сообщили в НАК.

Постоянная палата третейского суда в Гааге признала незаконным захват активов "Нафтогаза" во время аннексии Крыма. Международный трибунал принял решение о привлечении России к ответственности за нарушения двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций. Однако российская сторона не признала такое решение.