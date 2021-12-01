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среда, 01 декабря 2021 11:48

Россия повысила экспортную пошлину на металлолом до €100 за 1 т. Что это значит для Украины

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Россия повысила экспортную пошлину на металлолом до €100 за 1 т. Что это значит для Украины
фото: pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о повышении ставки экспортной таможенной пошлины на лом черных металлов с €70 до €100 за 1 т.

Новая пошлина начинает действовать с 1 января 2022 года и продлится 180 дней.

По мнению президента Ассоциации "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, меры по ужесточению торговли металлоломом, анонсированные в ЕС и России, создадут неблагоприятные условия для работы металлургического сектора в Украине.

"Подобные протекционистские меры сулят новые проблемы украинским металлургам. В условиях, когда защитные меры применяют практически все страны с развитой металлургией, Украина остается последним открытым рынком для Турции. Это создает условия для вымывания вторсырья из страны в пользу турецкий металлургов", - считает он.

17 ноября Еврокомиссия обнародовала ряд предложений по изменению правил обращения с отходами, которые затронут экспорт металлолома за пределы Евросоюза.

ЕК предлагает запретить экспорт всех отходов, в том числе и металлолома из Евросоюза в страны, которые не входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Кроме того, Еврокомиссия оставляет за собой право приостанавливать экспорт металлолома, если отсутствуют гарантии того, что переработка является устойчивой.
Евросоюз является крупнейшим экспортером металлолома в мире. По итогам 2020 года ЕС экспортировал 17,4 млн. т лома черных металлов.

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