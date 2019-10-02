Россия подпишет контракт на транзит газа по территории Украины, но есть условия

 
Ексклюзивы
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Просмотров: 117
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 279
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3348
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2979
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 954
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7245
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9738
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2952
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
Просмотров: 135
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 810
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 873
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1620
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 17:26

Россия подпишет контракт на транзит газа по территории Украины, но есть условия

  Комментировать
Россия подпишет контракт на транзит газа по территории Украины, но есть условия
Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Уніан

Россия готова подписать контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам.

По словам президента РФ Владимира Путина, новый договор о транзите подпишут, если Нафтогаз завершит имплементацию европейских правил в Украине. В частности, отделит ГТС Украины в отдельную компанию, пишет "Інтерфакс-Україна".

Если этого не произойдет, Россия согласна продолжить транзит газа через Украину на действующих условиях, подчеркнул Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европа может заставить нас подписать невыгодный договор с РФ

Подписать новый контракт по европейским правилам настаивает Украина и Евросоюз. Речь идет о прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Однако компания, которая поставляет газ не может отвечать за его транспортировку. Поэтому Украине предлагают разделить Нафтогаз и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередной раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС состоялся 19 сентября в Брюсселе. Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Переговоры договорились продолжить в октябре 2019 года. Первый раунд трехсторонних переговоров был в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия подпишет контракт на транзит газа по территории Украины, но есть условия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Вынесли приговор по делу Стуса

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 78177
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 53082
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 22203
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 21357
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 17038
Экономика
В Украине стало меньше таможен: подробности
В Украине стало меньше таможен: подробности Просмотров: 189
Субсидии по-новому: что изменится в этом сезоне
Субсидии по-новому: что изменится в этом сезоне Просмотров: 756
Благодаря качественному администрированию новая Налоговая перевыполнила план по налоговым поступлениям за 9 месяцев 2019-го - Верланов
Благодаря качественному администрированию новая Налоговая перевыполнила план по налоговым поступлениям за 9 месяцев 2019-го - Верланов Просмотров: 108
Снижение ценовых ограничений приведет к коллапсу энергорынка - Кушнирук
Снижение ценовых ограничений приведет к коллапсу энергорынка - Кушнирук Просмотров: 90
Почему доллар падает, а цены - нет
Почему доллар падает, а цены - нет Просмотров: 432
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
3
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
Голосов: 21922
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua