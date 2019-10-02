Россия подпишет контракт на транзит газа по территории Украины, но есть условия

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Фото: Уніан

Россия готова подписать контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам.

По словам президента РФ Владимира Путина, новый договор о транзите подпишут, если Нафтогаз завершит имплементацию европейских правил в Украине. В частности, отделит ГТС Украины в отдельную компанию, пишет "Інтерфакс-Україна".

Если этого не произойдет, Россия согласна продолжить транзит газа через Украину на действующих условиях, подчеркнул Путин.

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Подписать новый контракт по европейским правилам настаивает Украина и Евросоюз. Речь идет о прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит. Однако компания, которая поставляет газ не может отвечать за его транспортировку. Поэтому Украине предлагают разделить Нафтогаз и выделить оператора газотранспортной системы в отдельное юридическое лицо.

Контракт на транзит российского газа по газотранспортной системе Украины завершается 31 декабря 2019-го. Очередной раунд газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС состоялся 19 сентября в Брюсселе. Россия впервые согласилась на заключение соглашения о транзите по европейским правилам. Переговоры договорились продолжить в октябре 2019 года. Первый раунд трехсторонних переговоров был в Берлине 17 июля 2018-го. Вторая встреча состоялась 21 января 2019-го в Брюсселе.