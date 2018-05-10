Россия не смогла отказаться от украинской соли

"Снятие запрета - это негативный знак для отечественных игроков. Они считали, что санкции будут длительными и не будут сниматься без предупреждения", - заявил два года назад один из поставщиков соли в России.

12 мая 2016 года Роспотребнадзор разрешил украинскому предприятию "Артемсіль" возобновить поставки соли на российский рынок. Но ограничил ежегодное количество поставок до 170 тыс. т.

Автор: Уніан В первом полугодии 2016 года Артемсіль изготовила 646,449 тыс. т соли. Основным внешним рынком сбыта стала Румыния. На втором месте Беларусь, на третьем - Молдова.

Запрет действовал с 26 января 2015 года. Его ввели из-за претензий к качеству пищевой соли. Касался украинских предприятий "Артемсіль" и "Слов'янська сіль".

До введения санкций, предприятие "Артемсіль" поставляло на российский рынок более 55% своей продукции. За январь-февраль 2015 года производство соли сократилось почти на треть. В июле Артемсіль перешло на четырехчасовой рабочий день. В декабре предприятие обратилась в Роспотребнадзор о разрешении вернуть свою продукцию на российский рынок. Санкции отменили в мае следующего года.

Во время действия запрета крупнейшими поставщиками соли в РФ стали местные производители "Руссоло" и "Тиретський солерудник". На них пришлось 95% всех мощностей по производству пищевой соли. Несмотря на это, российские покупатели ощутили последствия запрета импорта соли. Потому что украинский производитель отгружал свою продукцию с отсрочкой платежа до 25 дней. А местное предприятие "Руссоло" предоставляло соль через два месяца после оплаты.

Во второй раз Россия отказалась от украинской соли 1 ноября 2016. Это было ответом на санкции, которые ввели против России. Правда уже в мае 2017 года внесли изменения в перечень товаров, которые было запрещено ввозить из Украины. Забрали оттуда столовую, денатурированные соль, чистый хлорид натрия и продукцию полученную из морской воды.

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В первом полугодии 2016 года Артемсіль изготовила 646,449 тыс. т соли. Основным внешним рынком сбыта стала Румыния. На втором месте Беларусь, на третьем - Молдова. Кроме того, украинскую соль начали продавать в Кыргызстан и Словакию.

По состоянию на сентябрь 2016-го в Россию экспортировали 1,8% продукции. Годом ранее было 17,8%, в 2014-м - 71,5%.

В августе 2015 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об уничтожении санкционных продуктов, попадающих на территорию России. Первое уничтожение состоялось в Самаре 4 августа, еще до вступления в силу закона. Тогда было уничтожено 114 т свинины европейского происхождения. Позже - 290 т продукции растительного и 29,3 т животного происхождения. Партия сыра была разбита бульдозерами и свернута в яму.