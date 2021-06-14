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понедельник, 14 июня 2021 17:30

Россия не освободит украинские территории в обмен на "Северный поток-2" - эксперт

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Россия не освободит украинские территории в обмен на &quot;Северный поток-2&quot; - эксперт
Константин Батозский: "В основе Европейского Союза лежит экономическое сотрудничество, поэтому политические аргументы здесь малоэффективны". Фото: Gazeta.ua

Газопровод "Северный поток-2" уже фактически достроен. Его появление стало следствием неразвитых экономических отношений Украины со странами Запада. Мы должны активно интегрироваться в европейское экономическое пространство. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Константин Батозский.

"Северный поток-2" фактически достроили. Его первая нитка уже функционирует, – говорит он. – Противостоять этому проекту Украина вряд ли могла. Когда какое-то сооружение практически достроено, этот процесс трудно остановить. Проблема с российским газопроводом стала частью украинской истории. Предыдущая команда Нафтогаза во главе с Коболевым сделала проблему "Северного потока-2" своим приоритетом, за что достойна уважения. Она осуществляла огромную работу. Но не хватило ресурсов. Мы проводили деятельность на американском внешнем фронте, но почти не работали на европейском, в частности с немецким правительством. Это большая проблема – мы должны сделать выводы, как строить отношения с европейскими странами. В основе Европейского Союза лежит экономическое сотрудничество, поэтому политические аргументы здесь малоэффективны".

Нет смысла бороться с тем, что уже существует, утверждает политолог.

"Мы должны быть реалистами – Америка далеко. Ее механизмы воздействия на Германию и Россию ограничены. Американцы ввели санкции против компании-оператора газопровода, против исполнительного директора. Потом сами же должны были их отменить. США на расстоянии не имеют кардинального влияния на Европу. Проблема строительства "Северного потока-2" – это именно европейский вопрос, не американский. Мы должны были наладить переговоры с европейским сообществом, а не ждать, что сделает Америка", – считает эксперт.

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В этой ситуации главным вопросом остается наша национальная безопасность, отмечает он.

"Газовый транзит – наше гибридное средство обороны, потому что фактор поставок газа важен для Европы. Но сохранение устойчивого уровня транзита невозможно, потому что Европа активно развивает альтернативную энергетику, поэтому потребление газа будет ежегодно сокращаться. Германия предлагает нам наладить у себя производство водорода и использовать нашу ГТС для его экспорта. Это перспективный проект, но для экспорта водорода необходимо создать соответствующие мощности. Мы должны использовать свой экономический потенциал, договариваться с Турцией о строительстве какой-либо мощности по перекачке газа через Черное море на украинскую территорию. Перед нами стоит выбор – или мы открываем страну для крупного бизнеса и интегрируемся в европейский экономический процесс, или остаемся закрытой страной со всеми вытекающими. ЕС – это прежде всего экономические отношения. Поэтому мы должны развивать экономику, привлекать инвестиции, а для этого надо проводить реформы и бороться с олигархатом и коррупцией".

Насчет озвученных Дмитрием Кулебой условий запуска газопровода – деоккупации украинских территорий и энергобезопасности Украины – Константин Батозский высказался следующим образом.

"Есть два условия. Одно из них невозможно выполнить в принципе. Мы понимаем, что деоккупация территории Украины зависит не от Германии, а от России. А она на это не пойдет. Относительно второго условия – то оно довольно широкое. Какой смысл Дмитрий Кулеба вкладывает в понятие "энергетическая безопасность"? Значит ли это, что мы прекратим закупать в России ядерное топливо, от которого мы критически зависимы? Надо четко формулировать условия – чего мы хотим на самом деле. Эффективной компенсацией будет открытие наших рынков для европейских инвесторов. По моему мнению, все эти дипломатические заявления делаются с целью, чтобы Украина не исчезла с повестки дня", – отмечает эксперт.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского "Северного потока-2". Условием запуска газопровода должны быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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