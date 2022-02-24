Российские компании сегодня понесли рекордные потери на Лондонской бирже

На Лондонской бирже обрушились акции российских компаний. Фото: pixabay.com

На Лондонской бирже обрушились депозитарные расписки российских компаний.

Об этом сообщает "Бизнес Цензор".

Российский фондовый рынок потерял $150 млрд за одну ночь

Наибольший удар пришелся на финансовый сектор: расписки Сбербанка упали на 72,7%, "Тинькофф банк" потерял 65,4%, цена расписок ВТБ снизилась на 31,7%.

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Сырьевой сектор также под давлением: "Газпром" потерял 33,6%, "Роснефть" – минус 32,5%, НОВАТЕК – 48,3%. "Газпром нефть потеряла" 40%.

Более трети капитализации потеряли металлургические предприятия, представленные в Лондоне:

"Северсталь" - минус 38,3%;

НЛМК – минус 35,4%;

"Норникель" – минус 34,3%;

ММК – минус 19,8%.

Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.