Российские компании сегодня понесли рекордные потери на Лондонской бирже

На Лондонской бирже обрушились депозитарные расписки российских компаний.
Об этом сообщает "Бизнес Цензор".
Российский фондовый рынок потерял $150 млрд за одну ночь
Наибольший удар пришелся на финансовый сектор: расписки Сбербанка упали на 72,7%, "Тинькофф банк" потерял 65,4%, цена расписок ВТБ снизилась на 31,7%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вторжение России в Украину – мировые финансовые рынки падают, цена нефти превысила $100
Сырьевой сектор также под давлением: "Газпром" потерял 33,6%, "Роснефть" – минус 32,5%, НОВАТЕК – 48,3%. "Газпром нефть потеряла" 40%.
Более трети капитализации потеряли металлургические предприятия, представленные в Лондоне:
"Северсталь" - минус 38,3%;
НЛМК – минус 35,4%;
"Норникель" – минус 34,3%;
ММК – минус 19,8%.
Сегодня, 24 февраля, в пять часов утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины.
Комментарии