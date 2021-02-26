Российские компании незаконно торгуют техникой, используя известный украинский бренд

 
Ексклюзивы
1/5
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 558
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 639
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1854
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 459
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1998
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3033
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 891
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3033
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 594
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1539
Фото
Все фото
8
5
7
6
8
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 63
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 279
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 306
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 261
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 639
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 72
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 20:25

Российские компании незаконно торгуют техникой, используя известный украинский бренд

  Комментировать
Российские компании незаконно торгуют техникой, используя известный украинский бренд
Фото: "Сегодня"

Российские компании импортируют в Украину товары под торговой маркой Redmond, которая принадлежат украинскому предпринимателю.

Как сообщает производитель, техника Redmond производится в Китае, и для ее реализации в Украине необходимо иметь свидетельство на торговую марку, оформленное соответствующим образом. Но на сегодняшний день на рынке работают российские поставщики под незаконными свидетельствами на торговую марку REDMOND, тем самым нарушая интеллектуальные права на саму торговую марку, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что права украинского предпринимателя доведены в суде.

"Да, по решению судов, в деле №910 / 19933/17, установлено нарушение прав интеллектуальной собственности на название Redmond. Это касается нарушений авторских прав в зарегистрированных свидетельствах на торговую марку под номерами №262734, №159383, №190555. То есть компании, которые зарегистрировали эти товарные знаки, по сути, не имеют права их использовать в Украине. Это как раз и есть компании, которые незаконно импортируют технику Redmond из России и реализуют ее в Украине, не имея на это законных оснований. В размещаемых ими материалах в сети интернет они позиционируют себя как исключительные поставщики оригинальной продукции, но это не соответствует действительности, что подтверждено в судебном порядке. Что же касается украинской компании, которой принадлежит свидетельство на торговую марку №238818, то именно данный товарный знак в реестре значится как знак, который стал хорошо известным в Украине. Это, в свою очередь, дает право владельцу, которым является украинский предприниматель, согласно Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", вполне справедливо называть заявления импортеров товаров из России жестом недобросовестной конкуренции и неправомерными действиями", – раскрывает подробности скандального дела украинская компания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские компании незаконно торгуют техникой, используя известный украинский бренд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Банк, где держала деньги королева, стал банкротом

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 31077
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 14778
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11440
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 8352
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 6876
Экономика
Вакансии, которые неожиданно стали удаленными: кого ищут работодатели
Вакансии, которые неожиданно стали удаленными: кого ищут работодатели Просмотров: 99
Какие профессии были самыми популярными в начале года
Какие профессии были самыми популярными в начале года Просмотров: 126
Бензин и дизель дорожают: объясняем, почему
Бензин и дизель дорожают: объясняем, почему
 Просмотров: 657
ФЛП накопили долгов перед государством на 12,5 млрд
ФЛП накопили долгов перед государством на 12,5 млрд Просмотров: 198
Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют
Євро росте, долар топчеться на місці: що впливає на курс валют
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 26204
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть