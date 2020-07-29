Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится

5 тыс. грн можно будет использовать исключительно на покупку товаров для малыша. Фото: pexels.com

Вместо пакета малыша при рождении ребенка родители будут получать 5 тыс. грн.

Средства будут поступать на счет Приватбанка. Их можно будет использовать исключительно на покупку товаров для малыша. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Это будет целевая компенсация расходов на вещи для новорожденных, объясняют в правительстве.

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По словам министра соцполитики Марины Лазебной, на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, где можно будет приобрести за эти деньги определенные товары.

Решение доработают в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.

В Украине образовался дефицит пакетов малыша. Их должны выдавать каждой роженице в роддоме. В отдельных областях вместо них новоиспеченным родителям дают справку, которую нужно нести в управление социальной защиты. Там обещают по телефону позвать за пакетами, только они появятся. Родителям при рождении ребенка выдавать пакеты малыша начали с 1 сентября 2018 года.