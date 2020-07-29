Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 540
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 675
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1035
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 855
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4482
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 531
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 477
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 846
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 15:26

Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится

  Комментировать
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
5 тыс. грн можно будет использовать исключительно на покупку товаров для малыша. Фото: pexels.com

Вместо пакета малыша при рождении ребенка родители будут получать 5 тыс. грн.

Средства будут поступать на счет Приватбанка. Их можно будет использовать исключительно на покупку товаров для малыша. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

Это будет целевая компенсация расходов на вещи для новорожденных, объясняют в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, на время реализации пилотного проекта будут установлены розничные точки, где можно будет приобрести за эти деньги определенные товары.

Решение доработают в течение трех дней совместно с Министерством юстиции.

В Украине образовался дефицит пакетов малыша. Их должны выдавать каждой роженице в роддоме. В отдельных областях вместо них новоиспеченным родителям дают справку, которую нужно нести в управление социальной защиты. Там обещают по телефону позвать за пакетами, только они появятся. Родителям при рождении ребенка выдавать пакеты малыша начали с 1 сентября 2018 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство

Открыли десятую планету Солнечной системы

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Зерно из Украины начали отправлять в Россию

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 10252
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 7119
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 6957
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата
27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата 1 Просмотров: 6840
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 4887
Экономика
Компенсация за жилье: кто и сколько получит от государства
Компенсация за жилье: кто и сколько получит от государства Просмотров: 117
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 747
Устаревшая электросеть угрожает энергетической безопасности Украины - Коэн
Устаревшая электросеть угрожает энергетической безопасности Украины - Коэн 1 Просмотров: 81
Доллар, цены и ВВП: Минэкономики сделало прогнозы на следующий год
Доллар, цены и ВВП: Минэкономики сделало прогнозы на следующий год Просмотров: 405
Регистрацию юридических лиц и ФЛП временно прекратят
Регистрацию юридических лиц и ФЛП временно прекратят Просмотров: 279
Больше всего комментируют
5
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
4
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
2
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 24970
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua