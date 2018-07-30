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понедельник, 30 июля 2018 10:40

Рискованные ставки: рынок криптовалют обвалился

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В понедельник наиболее ликвидные криптовалюты подешевели после роста в субботу и затишье в воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap по состоянию на 10:00 ч по киевскому времени.

За последние 24 часа Bitcoin опустился в цене на 0,81% - до $ 8136, Ethereum - на 0,73%, до $ 462, Ripple - на 0,14%, до $ 0,451, Bitcoin Саsh - на 0,52%, до $ 817, а EOS - на 1,13%, до $ 8,18.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin - $ 4.3 млрд, Ethereum - $ 1,7 млрд, Ripple - $ 199 млн, Bitcoin Саsh - $ 561 млн, EOS - $ 638 млн.

Капитализация Bitcoin на данный момент составляет $ 139,8 млрд, Ethereum - $ 46,7 млрд, Ripple - $ 17.7 млрд, Bitcoin Саsh - $ 14,1 млрд, EOS - $ 7,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют опустилась до $ 294,4 млрд..

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Криптовалюта - это валюта, не имеющая физического облика. Она создана по специальному алгоритму и находит свое выражение только в цифровом, виртуальном виде. Но специальные QR-накопители позволяют материализовать хранения криптовалют.

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