РФ сокращает транзит газа через Украину - Макагон

Российский "Газпром" постепенно сокращает транзит через Украину. После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Об этом написал в Facebook глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Кроме того, с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток".

Глава "Оператора ГТС" отметил, что сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только в Молдову. Если будет продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на этот газопровод и транзит в Венгрию.

"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно. Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2", - написал Макогон.

Он добавил, что транзит газа означает для Украины не только получение значительного дохода, но также важный элемент энергетической безопасности страны.

В марте транзит газа российского газа возобновился к зимнему уровню.