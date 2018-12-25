РФ расширила санкции против Украины

Санкционный список России против Украины пополнился новыми фамилиями Фото: Lenta.ru

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых вводятся контрсанкции более чем на 200 позиций.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление", - отметил глава российского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что ожидает украинцев в 2019 году - прогнозы экстрасенсов

Соответствующее решение было принято для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России.

Чьими именами был дополнен список, пока не известно.

В начале ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым вводятся санкции в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Российская сторона заявляла, что ограничения могут быть отменены в случае отмены Украиной санкций против российских граждан и юридических лиц, которые были введены СНБО 2 сентября 2015 года.