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понедельник, 24 декабря 2018 01:55

Что ожидает украинцев в 2019 году - прогнозы экстрасенсов
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  По прогнозам экстрасенсов война востоке Украины будет продолжаться и в следующем году.
По прогнозам экстрасенсов война востоке Украины будет продолжаться и в следующем году.

Люди привыкли планировать свое будущее, обращая внимание не только на прогнозы от экономистов и политологов. Иногда мы больше доверяем гороскопам и предсказаниям, чтобы хоть немного быть уверенным в завтрашнем дне.

Благодаря силе и дару экстрасенсов, мы сможем заглянуть в будущее и узнать, что ожидает Украину в следующем году.

Прогноз от Ванги

 

Болгарский провидица Ванга неоднократно упоминала о глобальной природном катаклизме и, судя по ее словам, земля уже в ближайшем будущем перенесет страшные катастрофы, но быстро оправится от потрясений и проснется, но уже в новом обличье. Коснулись пророчества и Украины. Государству был предусмотрен тернистый путь, который непременно закончится миром и благополучием, но сначала гражданам страны придется пройти через трудности, преодолев: войну и разруху; разлуки и смерти; голод и нужду.

Рассказывала Ванга и о судьбе Крыма. Полуостров отойдет от одного берега к другому. Если учесть мнения других пророков, Крым станет собственностью Турции. Турция найдет достойное применение полуострова, а его жители будут рады новой власти. Провидица также говорила, что Украина обзаведется новым лидером. Это будет выходец из народа, который получит власть, пройдя нелегкий путь. Этот человек сможет возродить государство, но на это уйдут долгие годы. Править он будет более 20 лет. Что касается нынешней власти, то она станет жертвой ветра перемен. Уже сейчас народ недоволен тем, что на данный момент происходит в государстве. Поэтому смена правительства является лишь делом времени. Ванга советовала забыть прошлое и начать жить по-новому.

Что видел Сергей Шевцов-Ланг

 

Экстрасенс уверяет, что боевые действия точно не закончатся в 2019 году. Они будут продолжаться еще несколько лет, несмотря на то, что странам будет сложно поддерживать эту войну. Территорию Донбасса ждет массовая разруха, постоянные беды и трудности, которые неоднократно подвергнут сомнению человечность обеих сторон. Есть много других ясновидящих, которые считают, что война в 2019 году точно не закончится. Власти устанут, у них совсем не останется ресурсов на поддержку конфликта. При этом оба государства будут видеть, что у их противника иссякли силы, а потому сдаваться не захотят, будут думать, что осталось недолго. Вот потому война и затянется. Помешать такому варианту развития событий может только сам народ.

Мольфарка Магдалена и ее слова о будущем Украины

 

Закарпатская провидица Магдалена Мочиовски не раз предсказывала события будущего, которые потом сбывались с высокой точностью. Магдалена дала понять, что Путин настроен серьезно, он жаждет завладеть украинскими землями. У него получится отхватить определенные земли. Но те вернутся через пару десятков лет назад. Например, Крым сам попросится под крыло Украины. Наряду с этим Россия начнет потихоньку увядать. Будут заканчиваться ресурсы, свою роль сыграют санкции. Наряду с массовыми волнениями возрастет недовольство. Российская сторона сможет почувствовать все проблемы, которые она годами сеяла на украинской стороне.

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Хаял Алекперов о будущем украинского народа

 

Азербайджанский провидец Хаял Алекперов говорит о том, что людям надо готовиться к обострениям на политической арене. Все уже устали от конфликта на Донбассе, а потому прекратят помогать Украине. Польша и вовсе станет очень негативно относиться к украинскому государству. Но народ не должен отвечать такой же агрессией. Ему следует сдержать себя, такое поведение пойдет только на пользу. Также Хаял считает, что очень скоро украинцы узнают страшные тайны. Вся та информация, которая скрывалась годами, наконец станет народным достоянием. Будут осуждены политики, бизнесмены, чиновники и многие другие. При этом суд будет народным. Это будет расправа над теми, кто принес много бед украинскому народу. Особое внимание будет уделено коррупционерам. Эти открытия очистят страну от недостойных людей. Кто-то убежит, кто окажется за решеткой, а некоторые вовсе будут убиты. Экстрасенс считает, что каждому уготована такая судьба, которая соответствует количеству его деяний.

Елена Курилова и ее прогноз

 

Экстрасенс Елена Курилова рассказала, что война на востоке Украины будет продолжаться еще долгие годы. Однако она не будет такой жестокой и заклятой, как раньше. Силы и ресурсы иссякнут, а люди просто устанут. Крым больше не вернется, а вот восток получится освободить от захватчиков. После освобождения земель начнется период возрождения государства. Ожидается экономический подъем и технологическое развитие. Поднимется украинская промышленность. Однако конкретные изменения можно будет увидеть через десятки лет.

Астролог Павел Глоба предостерегает украинцев. Прежде всего, военный конфликт окажется достаточно длительным. Даже если он закончится, обе стороны будут долго и нудно разгребать его последствия. При этом кризис окажется большей проблемой, чем кто-то мог подумать. Голода не ожидается, но финансовая сфера испытывает не один крах. Гривна останется нестабильной еще десяток лет. Курс начнет падать, а затем расти. Предусмотреть изменения будет невозможно. Что касается городов на востоке страны, то их надо будет восстанавливать несколько лет. Через 10-15 лет Украина достигнет стабильности и сможет стать полноценной частью Евросоюза. Тогда начнется период ее расцвета.

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