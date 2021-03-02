Резкое подорожание свинины в Украину будет продолжаться

Стоимость свинины продолжит рост. Фото: pexels.com

В феврале цена на свинину в Украине выросла на 21% по сравнению с январем. Средняя цена на живых свиней в конце февраля составила 46,1 грн/кг против 38,4 грн/кг в конце января.

Стоимость свинины продолжит рост минимум до конца 3-го квартала текущего года, прогнозирует председатель совета директоров агрохолдинга KSG Agro Сергей Касьянов, передает УНИАН.

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Локдауны серьезно сократили платежеспособный спрос на свинину, заставив свиноводов опускать цены и сокращать поголовье. Теперь спрос с февраля постепенно оживает, а демократичная цена на свинину в рознице, побуждает потребителя отдавать предпочтение свинине.

По словам эксперта, с приходом теплой погоды и весенних праздников украинцы будут чаще выезжать на барбекю на свежем воздухе, что станет дополнительным сезонным фактором повышения спроса на мясо. Но в этом году рост спроса натолкнется на недостаток предложения, ведь поголовье сократилось, а значит, цена будет расти. В то же время недостаток предложения свинины в Украине не может быть компенсирован импортом. Спрос и цены на свинину выросли и в европейских странах, и в США.

На протяжении последних месяцев продовольственные цены в Украине и мире растут. Постоянно повышается стоимость зерна, яиц, сахара.