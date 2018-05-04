Рева назвал тех, кого нужно лишить субсидии

Субсидию часто оформляют те, кто живет в квартирах элитного класса. Фото: budport.com.ua

В Украине все чаще фиксируют случаи, когда состоятельные граждане получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

"Как правило, такие украинцы живут в элитном жилье. После оформления жилищной субсидии осуществляют дорогие покупки на сотни тысяч гривен. В то же время при этом декларируют или отсутствие доходов, или их незначительный размер", - заявил министр соцполитики Андрей Рева, пишет "Сегодня".

Во время прошлого отопительного сезона субсидию получали 23 400 семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м.

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"В Луганской области таких семей насчитывалось 55, в Николаевской - 116, Запорожской - 185. В то же время во Львовской области их почти 5 тысяч. В Ивано-Франковской и Закарпатской - почти 3 тысячи", - говорит Рева.

Он добавил, что субсидию часто оформляют те, кто живет в квартирах элитного класса. В отопительный сезон помощь получили 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м.

С 1 мая 2018-го Кабмин внес изменения в программу субсидий. За ними каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.