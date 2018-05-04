Рева назвал тех, кого нужно лишить субсидии

 
Ексклюзивы
1/5
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 261
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 135
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1683
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 6354
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2898
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1908
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4176
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 594
Фото
Все фото
6
7
10
14
14
&quot;В природе мало что летает с одним крылом&quot;: год назад Укрпочта обновила логотип
"В природе мало что летает с одним крылом": год назад Укрпочта обновила логотип
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Виртуальные газопроводы и новые месторождения: как Украина достигнет газовой независимости
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Студия с бумажного моделирования окупится за три месяца
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Отказ от копеек и замена бумажных гривен - нововведение Нацбанка
Видео
Все видео
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
Показали, как изготавливают новые украинские монеты
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
3723, 4200 или 5000: какая минимальная зарплата светит украинцам
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
"Самый больший мой успех, что выжил": Войцех Балчун руководил Укрзализныцей один год и 111 дней
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Чем грозит Украине "Северный поток-2"
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1683
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4176
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5949
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 342
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 18:13

Рева назвал тех, кого нужно лишить субсидии

  Комментировать
Рева назвал тех, кого нужно лишить субсидии
Субсидию часто оформляют те, кто живет в квартирах элитного класса. Фото: budport.com.ua

В Украине все чаще фиксируют случаи, когда состоятельные граждане получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

"Как правило, такие украинцы живут в элитном жилье. После оформления жилищной субсидии осуществляют дорогие покупки на сотни тысяч гривен. В то же время при этом декларируют или отсутствие доходов, или их незначительный размер", - заявил министр соцполитики Андрей Рева, пишет "Сегодня".

Во время прошлого отопительного сезона субсидию получали 23 400 семей, проживающих в домах площадью более 200 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы получили премии за сэкономленный газ

"В Луганской области таких семей насчитывалось 55, в Николаевской - 116, Запорожской - 185. В то же время во Львовской области их почти 5 тысяч. В Ивано-Франковской и Закарпатской - почти 3 тысячи", - говорит Рева.

Он добавил, что субсидию часто оформляют те, кто живет в квартирах элитного класса. В отопительный сезон помощь получили 28,5 тыс. домохозяйств, проживающих в квартирах площадью более 120 кв. м.

С 1 мая 2018-го Кабмин внес изменения в программу субсидий. За ними каждый 5-6-й получатель субсидии потеряет государственную помощь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рева назвал тех, кого нужно лишить субсидии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 54335
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 35579
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 33818
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 24934
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой
Назвали пенсию, которую будут иметь украинцы с минималкой Просмотров: 20921
Больше всего комментируют
17
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
10
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
8
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
4
Новая почта судится с Нацбанком
Голосов: 13628
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua