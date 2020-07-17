Рестораторы рассказали, сколько потеряли заработка во время карантина

После восстановления полноценной работы 81% заведений общественного питания смогли сохранить или повысить свой средний чек pixabay.com

После восстановления полноценной работы 54% заведений общественного питания просели по выручке в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, у половины из них — спад на 30% и более.

Об этом свидетельствует исследование компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster.

Проанализировали неперсонализированные операционные показатели около 550 заведений общественного питания из областей, в которых уже разрешена работа кафе и ресторанов в полноценном формате.

Большинство респондентов - заведения демократичного и среднего ценовых сегментов. Сравниваемый период: с 29 июня по 5 июля 2020 года и с 1 по 7 июля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию

Чтобы оценить, насколько велико влияние карантина на динамику выручки год от года, в Poster также проанализировали объем продаж в этих заведениях в 2018-2019 годах. В выборку этих исследований принимали те заведения, которые работают в отрасли уже более 3 лет. Оказалось, всего 17% заведений в июле 2019 года в сравнении с июлем 2018-го зафиксировали спад выручки, только 6% из них просели на 30% и более. В 2020 году по сравнению с 2019 годом эти показатели — 54% и 28% соответственно.

В среднем выручка заведений общественного питания в июле 2019 года в сравнении с июлем 2018-го выросла на 46%, против роста на 3% с 2019 года по 2020-й. То есть рост выручки в исследуемых заведениях замедлился более чем в 15 раз.

Но выручка еще не равна прибыли. По словам CEO ресторана азиатской кухни "МЯО" Дмитрия Бологова, их ресторан сумел практически сохранить выручку на докарантинном уровне за счет самовывоза и работы с сервисами доставки. Но, так как заведение зависит от 35% комиссии, которую в среднем платит сервис доставки, рентабельность бизнеса упала просто до минимальных критических цифр.

Несмотря на снижение выручки, после восстановления полноценной работы 81% заведений общественного питания смогли сохранить или повысить свой средний чек по сравнению с прошлогодним июлем.

Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего четверть от февральской, открытыми оставались только 32% заведений.

После 23:00 в Украине запрещено работать заведениям питания и ночным клубам. Такое решение приняло правительство, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.