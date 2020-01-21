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вторник, 21 января 2020 20:55

Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
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Хамон из петуха вялится месяц
Фото: Фото предоставлено Игорем Филоненком
Кастрированные петухи становятся похожими на кур: у них перестает расти гребень и борода
Кастрированные петухи становятся похожими на кур: у них перестает расти гребень и борода
Кастрированные петухи становятся похожими на кур: у них перестает расти гребень и борода
Птица дорастает до 4-5 килограммов

Фермер из города Бурштын на Ивано-Франковщине Игорь Филипенко открыл первую в Украине ферму по разведению Петухов-Каплунов. Они, в отличие от обычных, растут большими, имеют сладковатое мясо и очень ценятся рестораторами. Об особенностях фермы фермер рассказал Gazeta.ua

"Выращиванием кур занимаюсь с 90-х годов. Работал ветеринарным врачом на птицефабрике, которая выращивала бройлеров. Впоследствии понял, что эта ниша занята и захотел открыть что-то свое, аутентичное. Тогда вспомнил, что во Франции выращивают петухов - каплунов(кастрированых петухов)", - говорит Игорь.

Первых птиц разводил на собственном дворе. Впоследствии выиграл гранд и получил помощь на развитие фермы в сумме 200 ты. грн. На эти средства закупил специальные птичники, автоматические кормушки для птиц и поилки и бойню для птицы. Окупаемость фермы - полтора года.

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"Этот бизнес трудно повторить, потому что нет специалистов. Нужен навык по оперированию птиц, которого никто не учит. Петухов кастрюю в 8 недель, когда птица еще не товар и уже не цыпленок. В момент операции, если рука не набита, теряешь до 60% поголовья. За шесть лет добился, что отход птицы составляет 3%. У Французов — 20%. Второй момент — откорм птицы без химии. Они 150 дней должны отгулять чтобы достичь определенного веса. По сути за год получаю одну партию птицы", - говорит фермер.

Килограмм птицы стоит 170 гривен Продают ее исключительно целой тушкой. Каждый петух дорастает до веса 4-5 килограммов. Основные покупатели птицы — рестораны. Очередь из желающих записывается на год вперед.

"Особенность птицы и в структуре мяса. У таких петухов появляется жир между волокнами мяса, который легко плавится. При приготовлении грудка становится мягкой и сочной, а мясо имеет сладкий привкус", - объясняет фермер.

Птиц кормит на 4 гривны в день, иначе дело становится нерентабельным. В прошлом году начали делать хамон из лап петухов. Вялится такое мясо месяц и по вкусовым качествам оно не хуже испанского из свинины.

Для сыроварения дома надо около 10 тысяч грн первоначальных инвестиций. Деньги понадобятся на покупку кастрюли литров на 10, нож, термометра, форм для сыра и холодильника. Если делать дело бизнесом — сумма вложений значительно больше. Нужно строить отдельное помещение, внутри делать специфический ремонт согласно санитарным требованиям. И самый главный вопрос в любом из вариантов — кому и где продавать сыры.

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