Решение суда по НКРЕКП не отменяет необходимости платить Укрэнерго по тарифам

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2475
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1755
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1665
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3484
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2358
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25038
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
7
3
3
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
Фермер рассказал, сколько должна стоить украинская клубника
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Видео
Все видео
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Тарифы на электроэнергию для населения могут быть снижены
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 468
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1647
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2178
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 909
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 11:04

Решение суда по НКРЕКП не отменяет необходимости платить Укрэнерго по тарифам

  Комментировать
Решение суда по НКРЕКП не отменяет необходимости платить Укрэнерго по тарифам
Директор по управлению портфелем энергоресурсов "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр заявил, что решение Киевского административного суда о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ будет обжаловано и отменено в судебном порядке. Фото: Hubs.ua

В компании "Д.Трейдинг" считают, что решение Окружного административного суда Киева будет отменено, поэтому трейдеры платят существующий тариф - 35 коп за кВт-ч. Об этом на официальной Facebook-странице компании написал директор по управлению портфелем энергоресурсов "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр.

"Сегодня стало известно о решении Киевского административного суда о приостановлении действия постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Впрочем, мгновенная публичная реакция Гарантированного покупателя говорит о том, что решение будет обжаловано и отменено в судебном порядке. Сейчас рынок работает стабильно. Поэтому, Д.Трейдинг будет и в дальнейшем оплачивать услуги НЭК "Укрэнерго" по тарифу 35 коп за кВт-ч. Рынок должен работать стабильно", - отметил он.

Как сообщалось, 1 июля в день запуска нового рынка электроэнергии, было обнародовано Постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/11330/19, которым остановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 07.06.2019 года. Этими постановлениями были установлены тарифы на услуги по передаче и диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению Объединенной электроэнергетической системой Украины для ГП "НЭК "Укрэнерго".

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" сегодня обнародовало сообщение, в котором утверждается, что решение Окружного административного суда. Киева будет обжаловано НКРЭКУ в апелляционной инстанции.

Согласно принятому в 2017 году Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый оптовый рынок электроэнергии был введен 1 июля 2019. Своевременный запуск конкурентного рынка электроэнергии является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Решение суда по НКРЕКП не отменяет необходимости платить Укрэнерго по тарифам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 27770
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 26757
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 Просмотров: 20804
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 11061
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 9738
Экономика
"Центрэнерго" продал электроэнергию по цене выше рыночной - Украинская энергобиржа
"Центрэнерго" продал электроэнергию по цене выше рыночной - Украинская энергобиржа Просмотров: 9
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения
Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения Просмотров: 45
Почему бензин подорожает
Почему бензин подорожает Просмотров: 432
Сколько денег тратят на разведку Украина, Россия и страны Запада
Сколько денег тратят на разведку Украина, Россия и страны Запада Просмотров: 171
Центр Разумкова оценивает запуск нового энергорынка как успешный
Центр Разумкова оценивает запуск нового энергорынка как успешный Просмотров: 126
Больше всего комментируют
13
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
Голосов: 20902
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua