Реприватизация "Укртелекома" повысит цены на телекоммуникационные услуги - СМИ

Возвращение в госсобственность "Укртелекома" для потребителя будет означать повышение цен на услуги и перебои с качеством услуг. Фото: Delo.ua

Возврат в госсобственность "Укртелекома" спровоцирует повышение цен на телекоммуникационные услуги для потребителей и негативно скажется на их качестве.

Об этом идет речь в материале Delo.ua "Правила жизни паутины: что будет, если государство отсудит "Укртелеком".

Издание напомнило, что государство намеревается отсудить у нынешнего собственника компанию "Укртелеком" - одного из лидеров в отрасли. И если это удастся, отечественный рынок телекоммуникационных услуг переживет стресс, по разрушительности сравнимый с цунами, а потребителей ждет рост цен на услуги.

"Выведение из игры ключевого участника вызовет стихийный передел рынка со всеми вытекающими последствиями. Как результат — сместит сегменты долей и изменит статус оставшихся участников. Для потребителя это будет в любом случае означать повышение цен на услуги и перебои с качеством услуг", - пишет Delo.

Издание отмечает, что на сегодняшний день "Укртелеком" как ведущий оператор телекоммуникационной сферы входит в пятерку крупнейших участников рынка — как по объемам обслуживаемого трафика и количеству абонентов, так и по техническим характеристикам. При этом за последние годы компания модернизировала сети в крупных городах (Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе), что позволило увеличить скорость интернета и расширить ассортимент предлагаемых продуктов. Как следствие у "Укртелекома" выросли поступления от услуг интернета (оператор предоставляет таковые почти в 2,5 тысячи населенных пунктов).

Delo сообщает, что в настоящее время Украина с ее пятеркой ведущих операторов держит безусловное лидерство по низким ценам на интернет-связь на мировом рынке. Но выведение с рынка вследствие реприватизации такого крупного участника, как "Укртелеком", приведет к росту стоимости интернет-услуг.

"Если до настоящего времени она поднималась незаметно для потребителя и по большей части — скорее из-за затяжного конфликта между компаниями, управляющими жилым фондом, и интернет-операторами, чем из-за жадности последних, — то переформатирование рынка обязательно вызовет ценовую турбулентность", - предупреждают опрошенные изданием аналитики.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая – 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся. В частности, экономист Алексей Кущ полагает, что национализация "Укртелекома" вызовет необходимость его повторной приватизации, но выручить за него прежние 10,575 млрд. грн. уже не удастся, поскольку нынешняя стоимость компании в 4-8 раз ниже.