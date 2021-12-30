Реорганизация Укроборонпрома – что не так с реформой? – Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт

Законопроект предлагает изменить форму корпоративного управления госконцерном.

ГК "Укроборонпром" ожидает процесс реорганизации в акционерное общество. Закон о реформе госпредприятия Президент подписал в начале октября. С какими проблемами может столкнуться реформа рассказал экс-директор Спецтехноэкспорт Павел Барбул.

Законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" в теории должен разблокировать возможность (!) реформирования отрасли. Воспользуются этой возможностью или законопроект останется маркером популизма – вопрос совсем другого порядка.

Есть ли причины сомневаться? Безусловно, если прекратить романтизировать и делать выводы по кейсам. Ближайший из похожих – реформа УЗ, которую в начале 2021-го своим решением смог заблокировать Наблюдательный совет. И это несмотря на постановление Министерства инфраструктуры. Стояла задача, с которой все были согласны – разделить госкомпанию по направлениям бизнеса, чтобы эффективно провести финансовое оздоровление и реанимировать ж/д индустрию.

До сих пор реформу даже не начали. Все, что удалось изменить – повысить тарифы на ж/д перевозки, чтобы показать положительные цифры в конце года. Стоит учесть, что для реформы УЗ не было каких-либо законодательных препятствий.

"Если интерполировать этот опыт на ГК "Укроборонпром", то по степени коррупции и сложной структурной формы он легко даст фору УЗ. Поэтому, не вижу повода праздновать победу еще не начав реорганизацию", – отмечает Павел Барбул.

Реорганизация должна влиять на суть, а не форму – Павел Барбул

"Законопроект предлагает изменить форму корпоративного управления госконцерном", – говорит Павел Барбул, – "и это позиционируется, как некое универсальное решение, которое сделает Укроборонпром эффективным".

"Но я говорил год назад, и повторюсь сейчас, – продолжил Павел Барбул, – реорганизация как смена формы – абсолютно недееспособный инструмент. Она должна быть направлена на изменение сути бизнес процессов. В этом же главная проблема, не так ли? Все бизнес процессы внутри концерна должны быть оптимизированы. Все, что сделает проще процесс разработки, производства, постановки на вооружение, наладит маркетинг, поддержит экспортный потенциал и создаст рабочие логистические решения – должно быть реализовано в первую очередь. И в этом должна состоять суть реформы, а не просто в смене вывески и формы собственности", – пояснил Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт.

Во что станет реформа Укроборонпрома?

По убеждению эксперта в сфере военной промышленности Павла Барбула, реформа – это ресурсоемкий процесс, который требует больших затрат. И они могут быть оправданы, только если имеют обоснование и целевое назначение.

"В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, – говорит Павел Барбул. – Создается впечатление, что процесс реорганизации такой огромной бизнес-структуры пройдет сам собой".

Напомним, что в соответствии с законопроектом реорганизация должна пройти в три этапа:

На первом этапе ожидается подготовка участников Концерна к реорганизации в акционерное общество

На втором этапе необходимо будет сформировать отраслевые бизнес-объединения по форме акционерные общества. В том числе, в планах стоит формирование хозяйственных обществ на базе предприятий, которые сейчас входят в состав ГК "Укроборонпром".

На третьем этапе реорганизации планируется завершить трансформацию Концерна в акционерное общество. 100% акций будут принадлежать государству.

В классическом исполнении помимо совета правления должен быть избран Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет обойдется в миллионы с нулевой эффективностью – Павел Барбул.

"Главная функция наблюдательного совета – представлять интересы акционеров. Выполняется такая функция путем участия в ключевых решениях – назначение управляющего органа, утверждение планов и отчетов. Влияет ли это позитивно на эффективность – большой вопрос. Заработные платы у членов Набсовета – сотни тысяч гривен в месяц на каждого. А их 7 (!). Во сколько обойдется содержание такого органа – считайте сами. Но получается, что законопроект и реформа – чисто менеджерский проект, который неизвестно когда завершится", – добавил Павел Барбул.

К слову, если попытаться очертить простыми словами реформу, то она будет заключаться в том, чтобы создать одну управляющую компанию для множества других компаний оборонно-промышленного комплекса.

Закон открывает возможность управлять всеми этими компаниями ограниченным числом лиц. Все активности в ОПК будут регулироваться отдельным законодательством. А значит, процессы в рамках реформирования будут проводиться без согласования с Фондом госимущества Украины, без АМКУ.

На ОПК не будет распространяться Закон "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность Украины", что даст возможность занижать реальную стоимость имущества и осуществлять непропорциональный трансфер ниже рыночной стоимости.

"Вот представьте, по закону все средства которые высвобождаются в результате продажи ненужных активов должны пойти на нужды конкретного предприятия, которому этот актив принадлежал. Имея возможность осуществлять процесс продажи в обход действующему законодательству его можно будет официально продать за копейки. Никто же не сможет это проконтролировать. Убежден, что нужно сначала выработать механизмы, по которым будет проведена реформа, а затем уже реформировать, чтобы исключить возможность манипуляции", – отметил Павел Барбул.

Что делать с коррупционными рисками?

Кроме этого в соответствии с положениями Закона новосозданное акционерное общество сможет распоряжаться имуществом, передавать товары, продукцию предприятий, управлять корпоративными правами хозяйственных обществ (то есть, предприятий Укроборонпрома), в соответствии с порядком утвержденным Наблюдательным советом акционерного общества (!).

Фактически – это будет означать высокую вероятность коррупционных рисков. С этим можно спорить, апеллируя к Наблюдательному совету и к тому, что эффективность и борьба с коррупцией – это основа основ для реформы. Но если отбросить популярные заявления, то в сухом остатке мы имеем тот же кейс УЗ, в котором Наблюдательный совет никак не решает вопрос коррупции, которая достигла 1 млн грн в час (!) по итогам прошлого года.

"Если открыть возможность безгранично и бесконтрольно распоряжаться имуществом всех предприятий Укроборонпрома, вряд ли Набсовет или какой-либо другой орган сдержит злоупотребления. Это миллиарды гривен. Не может сегодня коррупция быть проблемой, а завтра с теми же людьми на должностях вдруг прекратиться. Это так не работает. Коррупция есть там, где это возможно. И проблема реформы в том, что в нынешнем виде она открывает огромное количество этих возможностей", – подытожил Павел Барбул.