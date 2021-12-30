Реорганизация Укроборонпрома – что не так с реформой? – Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт

 
Ексклюзивы
1/5
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
"Часы показывают время смерти Короленко": как 100-летними знаменитыми игрушками украшают елки - фото
Просмотров: 2556
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Просмотров: 612
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Зеленский не станет приговором Порошенко - Рыбачук
Просмотров: 1494
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Марлен Дитрих работала на разведку США. Ее песни вызвали у немецких солдат желание сдаться
Просмотров: 1098
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Без Украины не примут никаких решений по ее будущему – что о нас пишет мир
Просмотров: 1467
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Вагнергейт доказал, что в украинской разведке есть джентльмены
Просмотров: 459
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
В армии должны быть люди, имеющие боевой опыт и мотивацию – разведчица Ярина Чорногуз
2 Просмотров: 1305
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Аваков ушел в отставку, а Зеленский пошел войной на Ахметова: топ политических событий года
Просмотров: 909
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
"Похудела, потому что перестала пить лате" – за год 900 человек сбросили 3 т. лишнего веса
Просмотров: 2853
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
5 Просмотров: 2808
Фото
Все фото
10
3
18
6
4
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Видео
Все видео
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Интервью
1/5
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
6 Просмотров: 1458
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 963
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1890
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Не только Миколенко. Почему "Динамо" должно продать своих лидеров
Просмотров: 1476
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Власти поставили национальную энергетическую безопасность под угрозу – Владимир Гройсман
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 54
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 30 декабря 2021 18:21

Реорганизация Укроборонпрома – что не так с реформой? – Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт

  Комментировать
Реорганизация Укроборонпрома – что не так с реформой? – Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт
Законопроект предлагает изменить форму корпоративного управления госконцерном.

ГК "Укроборонпром" ожидает процесс реорганизации в акционерное общество. Закон о реформе госпредприятия Президент подписал в начале октября. С какими проблемами может столкнуться реформа рассказал экс-директор Спецтехноэкспорт Павел Барбул.

Законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" в теории должен разблокировать возможность (!) реформирования отрасли. Воспользуются этой возможностью или законопроект останется маркером популизма – вопрос совсем другого порядка.

Есть ли причины сомневаться? Безусловно, если прекратить романтизировать и делать выводы по кейсам. Ближайший из похожих – реформа УЗ, которую в начале 2021-го своим решением смог заблокировать Наблюдательный совет. И это несмотря на постановление Министерства инфраструктуры. Стояла задача, с которой все были согласны – разделить госкомпанию по направлениям бизнеса, чтобы эффективно провести финансовое оздоровление и реанимировать ж/д индустрию.

До сих пор реформу даже не начали. Все, что удалось изменить – повысить тарифы на ж/д перевозки, чтобы показать положительные цифры в конце года. Стоит учесть, что для реформы УЗ не было каких-либо законодательных препятствий.

"Если интерполировать этот опыт на ГК "Укроборонпром", то по степени коррупции и сложной структурной формы он легко даст фору УЗ. Поэтому, не вижу повода праздновать победу еще не начав реорганизацию", – отмечает Павел Барбул.

Реорганизация должна влиять на суть, а не форму – Павел Барбул

"Законопроект предлагает изменить форму корпоративного управления госконцерном", – говорит Павел Барбул, – "и это позиционируется, как некое универсальное решение, которое сделает Укроборонпром эффективным".

"Но я говорил год назад, и повторюсь сейчас, – продолжил Павел Барбул, – реорганизация как смена формы – абсолютно недееспособный инструмент. Она должна быть направлена на изменение сути бизнес процессов. В этом же главная проблема, не так ли? Все бизнес процессы внутри концерна должны быть оптимизированы. Все, что сделает проще процесс разработки, производства, постановки на вооружение, наладит маркетинг, поддержит экспортный потенциал и создаст рабочие логистические решения – должно быть реализовано в первую очередь. И в этом должна состоять суть реформы, а не просто в смене вывески и формы собственности", – пояснил Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт.

Во что станет реформа Укроборонпрома?

По убеждению эксперта в сфере военной промышленности Павла Барбула, реформа – это ресурсоемкий процесс, который требует больших затрат. И они могут быть оправданы, только если имеют обоснование и целевое назначение.

"В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, – говорит Павел Барбул. – Создается впечатление, что процесс реорганизации такой огромной бизнес-структуры пройдет сам собой".

Напомним, что в соответствии с законопроектом реорганизация должна пройти в три этапа:

На первом этапе ожидается подготовка участников Концерна к реорганизации в акционерное общество

На втором этапе необходимо будет сформировать отраслевые бизнес-объединения по форме акционерные общества. В том числе, в планах стоит формирование хозяйственных обществ на базе предприятий, которые сейчас входят в состав ГК "Укроборонпром".

На третьем этапе реорганизации планируется завершить трансформацию Концерна в акционерное общество. 100% акций будут принадлежать государству.

В классическом исполнении помимо совета правления должен быть избран Наблюдательный совет.

Наблюдательный совет обойдется в миллионы с нулевой эффективностью – Павел Барбул.

"Главная функция наблюдательного совета – представлять интересы акционеров. Выполняется такая функция путем участия в ключевых решениях – назначение управляющего органа, утверждение планов и отчетов. Влияет ли это позитивно на эффективность – большой вопрос. Заработные платы у членов Набсовета – сотни тысяч гривен в месяц на каждого. А их 7 (!). Во сколько обойдется содержание такого органа – считайте сами. Но получается, что законопроект и реформа – чисто менеджерский проект, который неизвестно когда завершится", – добавил Павел Барбул.

К слову, если попытаться очертить простыми словами реформу, то она будет заключаться в том, чтобы создать одну управляющую компанию для множества других компаний оборонно-промышленного комплекса.

Закон открывает возможность управлять всеми этими компаниями ограниченным числом лиц. Все активности в ОПК будут регулироваться отдельным законодательством. А значит, процессы в рамках реформирования будут проводиться без согласования с Фондом госимущества Украины, без АМКУ.

На ОПК не будет распространяться Закон "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность Украины", что даст возможность занижать реальную стоимость имущества и осуществлять непропорциональный трансфер ниже рыночной стоимости.

"Вот представьте, по закону все средства которые высвобождаются в результате продажи ненужных активов должны пойти на нужды конкретного предприятия, которому этот актив принадлежал. Имея возможность осуществлять процесс продажи в обход действующему законодательству его можно будет официально продать за копейки. Никто же не сможет это проконтролировать. Убежден, что нужно сначала выработать механизмы, по которым будет проведена реформа, а затем уже реформировать, чтобы исключить возможность манипуляции", – отметил Павел Барбул.

Что делать с коррупционными рисками?

Кроме этого в соответствии с положениями Закона новосозданное акционерное общество сможет распоряжаться имуществом, передавать товары, продукцию предприятий, управлять корпоративными правами хозяйственных обществ (то есть, предприятий Укроборонпрома), в соответствии с порядком утвержденным Наблюдательным советом акционерного общества (!).

Фактически – это будет означать высокую вероятность коррупционных рисков. С этим можно спорить, апеллируя к Наблюдательному совету и к тому, что эффективность и борьба с коррупцией – это основа основ для реформы. Но если отбросить популярные заявления, то в сухом остатке мы имеем тот же кейс УЗ, в котором Наблюдательный совет никак не решает вопрос коррупции, которая достигла 1 млн грн в час (!) по итогам прошлого года.

"Если открыть возможность безгранично и бесконтрольно распоряжаться имуществом всех предприятий Укроборонпрома, вряд ли Набсовет или какой-либо другой орган сдержит злоупотребления. Это миллиарды гривен. Не может сегодня коррупция быть проблемой, а завтра с теми же людьми на должностях вдруг прекратиться. Это так не работает. Коррупция есть там, где это возможно. И проблема реформы в том, что в нынешнем виде она открывает огромное количество этих возможностей", – подытожил Павел Барбул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Реорганизация Укроборонпрома – что не так с реформой? – Павел Барбул, экс-директор Спецтехноэкспорт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
декабря

Кровавая резня: испанцы выгнали евреев из страны

Самое читаемое
&quot;Саше уже ничего не болит&quot;: умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
"Саше уже ничего не болит": умер мальчик, последнюю мечту которого осуществили полицейские
 Просмотров: 35506
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения
Украинцы не смогут передвигаться по стране: правительство готовит план на случай военного положения Просмотров: 10161
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
Полной оккупации Украины не будет - Ярош 2 Просмотров: 6417
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
Жена Зеленского рассказала о скумбрии по 8 грн
 1 Просмотров: 4833
Снежный циклон покинул Украину. Погода готовит под елку &quot;сюрприз&quot;
Снежный циклон покинул Украину. Погода готовит под елку "сюрприз" Просмотров: 4518
Экономика
В зоне социальной ответственности
В зоне социальной ответственности Просмотров: 27
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
Рекордные урожай и цены на газ, безумные деньги на "Большое строительство" – подводим экономические итоги года
 Просмотров: 612
Доллар дешевеет третий день подряд
Доллар дешевеет третий день подряд Просмотров: 522
Кабмин установит временные льготы на газ для хлебопекарей
Кабмин установит временные льготы на газ для хлебопекарей Просмотров: 189
С 2027 года атомные станции хотят снабжать только украинским ураном
С 2027 года атомные станции хотят снабжать только украинским ураном Просмотров: 261
Больше всего комментируют
8
Кому проигрывает Зеленский во втором туре выборов - опрос
6
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
2
Россия хочет принудить Украину к капитулянтским решениям - Ярош
2
Полной оккупации Украины не будет - Ярош
2
Зеленский обещал стоять в пробках. Но сейчас для его кортежа перекрывают дорогу - Bihus.info
Голосов: 35
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть