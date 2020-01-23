Рекрутеры посоветовали, чего лучше не писать в резюме

В резюме не стоит использовать сухие формулировки о коммуникабельности, стрессоустойчивости, ответственности. Фото: sobitie.com.ua

При приеме на работу важно успешно пройти собеседование с работодателем. До этого необходимо написать правильное резюме. Даже мелочь может испортить первое впечатление о вас.

Часто соискатели не получают ответа от работодателя из-за некачественного резюме. Есть несколько самых распространенных ошибок, которых лучше избегать, пишет The Point.

Неадекватный объем

Слишком много текста в резюме и детальное описание вашего жизненного опыта свидетельствует о неумении выделять главное и коротко формулировать мысли. Чрезмерная краткость говорит об отсутствии креативности у кандидата. Лучше всего, чтобы резюме состояло из четкого и структурированного описания обязанностей. Его объем не превышал 2-3 страниц.

Фото

Не стоит использовать в резюме фото с пляжа, вечеринок или там, где вы не одни. С другой стороны, паспортного варианта тоже не нужно. Снимок должен говорить о вас как о серьезном и ответственном профессионале.

Ошибки

Поисковик, который неправильно написал желаемую должность, прошлые работы или даже собственное имя, вряд ли получит звонок от рекрутера. Обязательно вычитайте свое резюме. Исправьте ошибки.

Лишняя информация

Поисковики добавляют в резюме все возможные курсы, тренинги и лишний опыт работы. Если претендуете на должность финансового аналитика, не надо писать о работе официантом в студенческие годы или диплом мастера маникюра. Пишите то, что касается вакантной должности и может быть полезным в работе.

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Неуместен стиль

Не употребляйте жаргонизмов, сокращений и не переполняйте резюме словами иностранного происхождения. Обратите внимание на свою электронную почту. Для поиска работы и иной профессиональной коммуникации лучше завезти отдельную почту, которая будет без забавных и неуместных имен.

Лишние слова

В резюме не стоит использовать сухие формулировки о коммуникабельности, стрессоустойчивости, ответственности. Вместо них лучше написать индивидуальные навыки, подкрепленные результатами. Рекрутеры советуют удалить из резюме "скорость в обучении". Особенно странно это выглядит у специалистов с большим опытом работы. Не стоит акцентировать внимание на том, что умеете пользоваться принтером или кофемашиной.

В Украине молодежь чаще всего ищет работу в сфере маркетинга, IT, искусства и культуры. Меньше всего молодые работники в возрасте до 22 лет хотят работать в государственных учреждениях и некоммерческих организациях.