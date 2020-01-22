Какую работу ищут украинцы: назвали популярные вакансии

Молодежь чаще всего ищет работу в сфере IT. Фото: Укрінформ

В Украине молодежь чаще всего ищет работу в сфере маркетинга, IT, искусства и культуры.

Меньше всего молодые работники в возрасте до 22 лет хотят работать в государственных учреждениях и некоммерческих организациях, передает hh.ua.

Поисковики от 23 до 38 лет ищут работу в IT-сфере. Хотят заниматься разработкой, тестированием программного обеспечения, управлением проектами. На втором месте по запросам - сфера продаж.

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Работники в возрасте 39-53 лет ищут работу, где их официально трудоустроят. Чаще всего это вакансии в сфере промышленности, розничной торговли, финансов, образования и науки. В последней часто работают целыми семьями.

Интересы работников в возрасте от 54 до 72 лет - это сферы образования и науки, обслуживание, искусства, культуры и развлечений. Работают домашним персоналом.

В конце декабря 2019-го в Украине насчитывалось почти 340 тыс. безработных. Это на 17% больше, чем в ноябре, сообщает Госстат.