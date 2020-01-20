Безработных стало больше: кто чаще всего ищет работу

В конце декабря 2019-го в Украине насчитывалось почти 340 тыс. безработных.

Это на 17% больше, чем в ноябре, сообщает Госстат.

Автор: Дзеркало тижня На одну вакансию в центрах занятости претендует шесть безработных.

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Так, на одну вакансию в центрах занятости претендует шесть безработных.

Больше всего работы ищут в городах. Безработных больше среди женщин.

В Украине большая часть руководителей - мужчины. Только каждое пятое резюме женщины претендует на руководящую должность. В среднем зарплата женщин на тех же должностях, что и мужчин меньше на 17-27%. Больше всего недоплачивают женщинам за 50 лет.