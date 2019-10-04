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суббота, 05 октября 2019 21:10

Почему женщинам платят меньше, чем мужчинам

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Почему женщинам платят меньше, чем мужчинам
В среднем зарплата женщин на тех же должностях, что и мужчин меньше на 17-27%. Фото: Depositphotos

В Украине большая часть руководителей - мужчины. Только каждое пятое резюме женщины претендует на руководящую должность, рассказала Gazeta.ua HR-эксперт robota.ua Татьяна Пашкина.

"За свою работу мужчины хотят получать больше, чем женщины. Постоянно стремятся к карьерному росту. Поэтому на специальностям начального уровня в основном работают женщины. Например, преимущественно женщины занимают должности главных бухгалтеров. Их редко назначают финансовыми директорами. Предпочтение отдается мужчинам. Чтобы занять более высокую должность или найти лучшую работу, им надо 1,5-2 года. Женщинам - значительно больше", - объясняет Пашкина.

Добавляет, что женщины сделать карьеру могут в сферах, в которых не заинтересованы мужчины. Это или чисто женский сегмент, или малооплачиваемая работа.

"Понятно, что мужчина не спешит быть продавцом-консультантом в магазине женской торговли. Кроме того, не все клиенты захотят советоваться в этих вопросах с ним. В то же время женщин не часто увидишь охранниками, водителями грузового транспорта, автослесарями, сантехниками или монтажниками. Наиболее денежные руководящие должности для женщин - директор по маркетингу, директор юридического департамента, директор по персоналу. Женщин можно встретить в IT-сфере. Но они занимают менее оплачиваемые вакансии - тестировщиков, бизнес-аналитиков", - говорит HR-эксперт.

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В среднем зарплата женщин на тех же должностях, что и мужчин меньше на 17-27%. Больше всего недоплачивают женщинам за 50 лет. Они получают на 27% меньше, чем ровесники мужчины. 20-летние имеют на 4% меньше.

"На собеседованиях женщины преимущественно соглашаются на ту зарплату, которую предлагает работодатель. Мужчины договариваются о большей. На рабочих профессиях женщинам достаточно 10 тысяч гривен, мужчинам - от 13. Топ-менеджеры женщины идут на зарплату 30 тысяч гривен, мужчины - на 36. Такая же ситуация в Европе. Там зарплата отличается на 17-20%. Кроме того, товары для женщин начиная от розовых кукол до автостраховки, стоят дороже, чем для мужчин", - резюмирует Татьяна Пашкина.

Средняя зарплата в Украине составила 10 537 грн. Наибольшие получают работники в Киеве - 15 694 грн. Меньше всего платят в Черновицкой области - 8017 грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
05
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