Реклама банков: Нацбанк обязал не обманывать потребителей

Нацбанк обязал внедрить изменения в информационной политике с 1 сентября. Фото: pixabay.com

На сайтах и ​​в рекламе банков должна появиться достоверная, актуальная и достаточная по объему информация, которая не вводит в заблуждение. Нацбанк обязал внедрить изменения в информационной политике с 1 сентября.

Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать взвешенные финансовые решения.

Банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг - страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика - и их стоимость для клиента. Эти учреждения должны указывать срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

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Клиент, зайдя на сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и т.д. Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуального восприятия информации об услуге.Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

- для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

- для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

В Нацбанке объяснили, на что обращать внимание, чтобы кредит "под 0%" вдруг не оказался "под 1700%". Низкая ставка может действовать в течение льготного периода, например 5 дней. Далее заемщикам будут начислять проценты по обычному тарифу, а это 100%, 700% и даже 1700% годовых.