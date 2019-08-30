Реформа СБУ: эффективный контроль значительно важнее ограничения функций

Антоняк Ярослав, советник председателя СБУ, исследователь истории спецслужб

Не лишением функций, а действиями, которые расширяют возможности контроля и надзора, должна обеспечиваться реформа Службы безопасности Украины.

Вчера в Украине начал свою работу новоизбранный парламент. На его первом заседании председателем Службы безопасности Украины был избран Иван Баканов. Перед голосованием Иван Баканов выступил с речью о реформе СБУ, а также высказался за сохранении за спецслужбой функций правоохранительного органа. Речь идет, в частности, о борьбе с коррупцией, которую сегодня эффективно ведет Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ. Также Председатель СБУ отметил необходимость в принятии нового Закона о Службе безопасности Украины, который "устранит деструктивную конкуренцию между правоохранительными органами" и отметил, что "Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной".

Итак, одной из первоочередных задач, которые будут стоять перед народными депутатами Украины, и, в первую очередь, перед самой большой фракцией в Верховной Раде Украины партии "Слуга народа", будет реформирование сектора государственной безопасности в целом, и Службы безопасности Украины, как одного из ее основных элементов, в частности.

Реформирование органов, чьей первоочередной задачей является защита безопасности государства, порождает особые вызовы, связанные с осуществлением контроля и надзора за их деятельностью. Государственным органам, которые стоят на защите национальной безопасности, нужен законодательный фундамент, который четко определяет их функции, полномочия и обязанности. Однако первоочередное внимание должно быть обращено на обеспечение соблюдения в деятельности этих органов фундаментальных прав и свобод человека и гражданина.

В течение нескольких предыдущих лет попытки реформирования Службы безопасности Украины касались важных политических вопросов, поскольку национальную спецслужбу всегда рассматривали как инструмент в руках президента. Инициативы по ограничению полномочий СБУ были, в первую очередь, направлены на ее ослабление как национальной спецслужбы, даже если их мотивировали необходимостью лишения так называемых "несвойственных" спецслужбе функций - борьбы с коррупцией и угрозами экономической инфраструктуре государства.

Не только в Украине, но и во всем цивилизованном мире, очень редко бывает так, чтобы абсолютно все общество единогласно поддерживало новые инициативы, и чтобы сразу начинали работать программы реформ. Именно потому, что вопрос реформирования СБУ был построен исключительно на ограничении ее функций в сфере борьбы с угрозой национальной безопасности - топ-коррупцией и угрозами в экономической сфере, такие инициативы не нашли должной поддержки в украинском парламенте. Ведь, к счастью, в Верховной Раде Украины 8-го созыва оказалось достаточно парламентариев, способных понимать угрозы, связанные с ослаблением украинской спецслужбы во время ее активного противостояния спецслужбам Кремля и террористически-сепаратистским группировкам.

В то же время, сосредоточив основные информационные акценты на необходимости лишения национальной спецслужбы ее полномочий в сфере преодоления коррупции и угроз в экономической сфере, инициаторы таких "реформ" почти не поднимали вопрос о возможности реформирования СБУ через установление эффективных механизмов демократического управления, контроля и надзора за ее деятельностью. Именно обеспечение действенности таких механизмов (а не лишение спецслужбы функций, которые также присущи спецслужбам западных стран) усилит общий уровень безопасности в государстве, повысит безопасность граждан и гражданского общества, даст возможность демократическим институтам контролировать и вносить изменения в политику сектора безопасности, внедрить механизмы подотчетности в деятельности спецслужбы, эффективно распоряжаться человеческими и материальными ресурсами для поощрения роста профессионального уровня сотрудников спецслужбы, пропагандировать Службу безопасности Украины как репрезентативный институт украинского общества в целом, в котором поощряется развитие и сохранение демократической культуры, основанный на уважении верховенства права и прав человека и гражданина, в процессе осуществления им функций, направленных на защиту национальной безопасности.

Сегодня украинские парламентарии должны выполнить уникальную роль катализатора изменений, связанных с контролем и мониторингом качества работы национальной спецслужбы, что, в отличие от лишения СБУ отдельных полномочий, будет иметь чрезвычайно положительное влияние. Эффективный контроль и надзор за СБУ зависит от полномочий и возможностей демократических институтов и лиц, задействованных в осуществлении такого контроля. Ведь в каждой группе есть как отдельные, так и общие функции. Это в равной степени относится к демократическим институтам (законодательного органа, судебной ветви власти), правительству, руководству СБУ, независимым контролирующим органам (Уполномоченного по правам человека), гражданскому обществу и средствам массовой информации. Именно обеспечивая взаимодополнение структур внутреннего и внешнего управления и контроля, можно со значительной вероятностью гарантировать безопасность, сохраняя при этом прозрачность и подотчетность практической деятельности спецслужбы.

Важнейшим сегодня является уровень понимания со стороны новоизбранных парламентариев своей роли в управлении и контроле за деятельностью спецслужб, и того, что это значит и как это может положительно повлиять на процесс реформ и позитивных изменений в деятельности СБУ. Для новоизбранных парламентариев важно понимать также средства искоренения из процессов управления и надзора за спецслужбой авторитарных практик. Крайне необходимо воспользоваться растущими возможностями управления и надзора в секторе безопасности, которые обеспечиваются не только через осуществление законодательной функции, но и из-за деятельности комитетов и временных следственных комиссий.

Ведь, несмотря на то, что парламентские комитеты сегодня имеют все шансы стать самыми мощными надзорными и контролирующими органами в секторе безопасности, правоохранительной и антикоррупционной деятельности, одним из основных их недостатков является то, что в большинстве случаев парламентарии не имеют достаточного количества знаний по специальной деятельности Службы безопасности Украины. Этот фактор будет только усиливаться из-за отсутствия времени и возможности у народного депутата набраться такого опыта за время работы в профильном комитете. Также спецслужба постоянно расширяет использование довольно сложных технологий для получения информации, что тоже нужно четко понимать, для надлежащей оценки их последствий для обеспечения прав человека и гражданина.

Поэтому члены профильных комитетов должны понимать, что, кроме разработки законопроектов в сфере безопасности и обороны, мониторинга закупок, проведения слушаний и расследований по любым тематикам, которые они сочтут необходимыми, у них есть право требовать присутствия и дачи показаний от военных и гражданских чиновников или других лиц на заседаниях комитета, привлекать экспертов из академических кругов, неправительственных организаций и независимых экспертов для оказания информационной и экспертной поддержки, обеспечение соответствующими средствами, в том числе защищенными залами заседаний, профессиональным аппаратом, экспертной помощью, научно-исследовательской базой, бюджетом и документацией.

Очевидно, что сама по себе Верховная Рада Украины не может гарантировать эффективный контроль над деятельностью украинской спецслужбы. Чтобы максимально эффективно использовать время, парламентариям необходимо также привлекать ресурсы или сторонний опыт для того, чтобы контролировать сложный и большой сектор безопасности.

Таким образом, для эффективного надзора и контроля парламентарии должны:

• максимально использовать отчеты и работу государственных ведомств, отвечающих за контроль над деятельностью СБУ;

• приглашать гражданских и военных специалистов участвовать в парламентских слушаниях;

• привлекать независимые исследовательские институты и университеты к проведению исследований деятельности спецслужбы;

• обеспечить доступ неправительственных организаций к соответствующим процессам и документам;

• способствовать существованию и работе неправительственных организаций и их объединений, снижая бюрократические барьеры для их юридического признания или предоставления им финансирования.

Следует также заметить, что наиболее существенным недостатком парламентского контроля за деятельностью СБУ сегодня может стать его чрезмерная политизация. Поскольку СБУ остается составной президентской вертикали, то существует риск того, что новоизбранные парламентарии не всегда будут подходить к исполнению своих полномочий в сфере надзора за СБУ с объективной стороны. Ведь партийно-политические аспекты могут побудить народных избранников защищать спецслужбу от критических проверок, или осуществлять этот надзор и контроль таким образом, чтобы нанести максимальный урон политическим оппонентам.

Именно для предотвращения такой ситуации и избежания обвинений в стремлении ее создать, новоизбранные парламентарии должны обеспечить максимальное сотрудничество парламента и СБУ с гражданским обществом и средствами массовой информации. Для эффективного выполнения своей функции, организации гражданского общества должны иметь доступ к информации о работе и отдельных процессах в деятельности СБУ. Секретность в работе спецслужбы может стать существенным препятствием для работы представителей гражданского общества, поскольку именно доступ к информации лежит в основе их деятельности. В конце концов, и парламентариям секретная информация доступна только в случае абсолютной необходимости для выполнения ими своих обязанностей. Однако такая секретность не является универсальной. Она не касается огромных массивов данных, полученных органами безопасности во время их повседневной работы.

Вопрос допуска представителей общественности к отдельным видам информации, касающейся работы спецслужбы, можно урегулировать на законодательном уровне, путем внесения изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно необходимости создания и функционирования при СБУ Общественного совета или Совета общественного контроля (действует при НАБУ согласно ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины"), процедуры получения членства в которой будут обеспечивать возможность допуска ее членов к отдельным данным о деятельности спецслужбы.

Также сегодня украинский парламент имеет уникальную возможность создания органов независимого экспертного надзора за деятельностью украинской спецслужбы, которые не должны состоять из народных депутатов, однако туда должны войти люди с объемным юридическим опытом. Это могут быть бывшие судьи, ветераны спецслужб, экс-прокуроры, политики и общественные деятели с высоким уровнем общественного доверия, которые, после прохождения необходимых проверок, получат высокие уровни допуска. Такая практика успешно используется в Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Хорватии, Швеции и Португалии. Именно органы независимого экспертного надзора там занимаются повседневным контролем и надзором за деятельностью собственных служб безопасности, оставляя парламентариям политические решения, основанные на выводах этих органов.

Готовность каждого украинского парламентария применить в собственной деятельности лучший опыт и отклонить неподходящие практики в вопросе реформирования Службы безопасности Украины является не только вопросом знаний или компетенции, но также собственной решимости и убеждения. В них должна быть свобода заниматься приземленными и сложными вопросами, вроде выяснения рисков, связанных с лишением СБУ ее отдельных функций или оставлением ее бесконтрольным орудием в чьих-то руках.

Используют ли парламентарии должным образом свои полномочия, связанные с контролем и надзором? Будут ли они должным образом осуществлять этот контроль, если их политический лидер занимает высшую должность в украинской властной вертикали? Готовы ли они приложить усилия для решения сложных вопросов в случаях опасности для Украины? Захотят ли они тратить свое время и энергию для создания системы надлежащего управления украинским ведомством безопасности? Только получив ответы на эти вопросы, мы сможем понять, есть ли в новоизбранных украинских парламентариев политическая воля кардинально изменить принципы и основы деятельности украинской спецслужбы с использованием лучшей мировой практики и не нанести ей вред путем лишения правоохранительной функции, непоправимо ослабив перед лицом внешних и внутренних угроз.