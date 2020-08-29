Реальная зарплата в Украине выросла на 5% - Госстат

В июле 2020 средняя зарплата штатных работников выросла на 2%. Фото: Reuters

Реальная заработная плата в Украине в июле 2020 по сравнению с июлем 2019 увеличилась на 5,1%.

Так, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле 2020 году в сравнении с предыдущим месяцем выросла на 2%, а в годовом измерении (до июля 2019) - на 7,6%, составив 11,804 тыс грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"В июне текущего года она составляла 11,579 тыс грн, мае - 10,542 тыс грн, апреле - 10,43 тыс грн, марте - 11,446 тыс грн, феврале - 10,847 тыс грн, январе - 10,727 тыс грн. Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле 2020 по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее наблюдалось в Николаевской (на 13,6%), Херсонской (на 13,1%) и Кировоградской (на 12,6%) областях ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце наблюдался в Киеве (17,053 тыс грн), самый низкий - в Черновицкой области (9,322 тыс грн).

С 1 сентября в Украине повысят минимальную зарплату с 4723 до 5000 грн. В правительстве считают, что такой рост позволит частично компенсировать экономические сложности, связанные с карантином и пандемией.



