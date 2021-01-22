Разъяснили, какие налоги должны платить заробитчане в Украине

Если работник заплатил налоги в той стране, в который работал, то ему не придется платить в Украине. Фото: pexels.com

Если гражданин Украины имеет иностранный заработок, он должен подать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Следует отметить, что если зробитчанин заплатил налоги в той стране, в который работал, то при условии предоставления подтверждающих документов ему не придется платить налоги еще раз в Украине, заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко, передает пресс-служба ГНС.

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"Общее правило простое: с доходов, что получают украинские граждане, платят налоги. Неважно, где. У нас есть подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане заплатили налоги за границей: в Польше, Венгрии, Португалии и т. д. - в Украине никто из них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, - это подать налоговую декларацию", - отметил глава ГНС.

Обязанность представления декларации об имущественном состоянии и доходах, а также уплаты налогов и сборов определена статьей 67 Конституции Украины.

За январь-ноябрь 2020 года украинцы перевели из-за рубежа $11,026 млрд. Это на 1,8% или на $196 млн больше, чем показатель прошлого года.