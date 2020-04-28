Растаможивание машин хотят сделать дешевым

Депутаты планируют уменьшить сумму для растаможивания євроблях в 10 раз. Фото: Дмитрий Ларин epravda.com.ua

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №3389 о снижении стоимости растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией - "евроблях". Об этом свидетельствуют данные с официального сайта парламента.

"Еще 27 марта был подготовлен и подан законопроект №3270 относительно справедливого начисления НДС при растаможке авто. После этого в тесном сотрудничестве с общественной организацией "АвтоЕвроСила" и группой депутатов был подготовлен еще один законопроект №3389, которым предусматривается пересмотр ставок акцизного налога на автомобили, а именно исключается коэффициент возраста из формулы. То есть, по действующему законодательству, размер акциза на дизельный автомобиль возрастом 10 лет объемом 1,6 литра составляет 1200 евро, а по предложенной законопроектом формуле - лишь 120 евро, то есть в 10 раз меньше", – пояснил народный депутат Евгений Брагар в Facebook.

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Нардеп уверен, что такой механизм обеспечит справедливый расчет стоимости растаможивания. Когда, покупая автомобиль 2010 года выпуска, будущий автовладелец не будет платить акциз в 10 раз больше, чем владелец авто 2019 года.

В прошлом году украинцы купили в пять раз больше подержанных машин, чем новых. 75% из них – "евробляхи".