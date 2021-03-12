Рассказали, сколько стоят квартиры с ремонтом от застройщика

Популярность квартир с ремонтом составляет около 10%. Фото: pexels.com

В Украине растет популярность квартир с ремонтом. За 5 лет их количество может увеличиться до 20-25% от всего объема нового жилья.

На сегодняшний день популярность квартир с ремонтом составляет около 10% от строящегося объема. Но, по сравнению с 2017 годом, востребованность таких квартир увеличилась в среднем на 5%, пишет 100realty.ua.

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В ЖК классов комфорт и уют + ремонт от застройщика без мебели будет стоить от $450 до $650 за кв. м. Стоимость ремонта с мебелью возрастает до $800 - $1250 за кв. м. В бизнес-классе цена ремонта стартует от $1000 - $1250 за кв. м.

"Застройщики ищут оптимальное сочетание реализованных квартир с полноценным ремонтом, чистовой и черновой отделкой. На сегодняшний день можно говорить о "комбинированном" подходе девелоперов: в некоторых проектах квартиры со 100-процентным ремонтом составляют около 10-20% от общего количества, чаще всего - это целые отдельные секции ", - рассказал руководитель проекта ЖК "Метрополис" Вадим Войсевич.

За год цены на жилье в Украине взлетели на 20%. Теперь квартира в украинской столице стоит как в Бельгии, Греции, Польше или Венгрии и ощутимо дороже, чем в Эстонии, Латвии, Болгарии и Испании.