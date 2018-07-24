Рассказали, сколько должен стоить настоящий сыр в магазине. Фото с открытых источников

80% сыров, производимых сегодня в Украине, это вариации полутвердого сычужного "русского" сыра, отмечают специалисты. Созревают эти сыры от месяца до двух и имеют жирность 35-50%. Иногда в них добавляют что-то для вкуса: топленое молоко, зелень, орехи и тд.

Александр Деркач совладелец группы "Малочний альянс", рассказал Agronews о том, сколько же должен стоить настоящий сыр на украинском национальном рынке:

"При стоимости молочного сырья 7,50 грн за литр, рентабельности производства 10% надбавку торговых сетей от 18% до 25% (выше, чем по маслу), она должна составлять около 160 грн за кг", - делится минимальной цене на продукт Александр Деркач.

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Несмотря на достаточно низкую цену на сырье, некоторые производители заменяют молочные жиры растительными. Это не запрещается законодательством, но в таком случае продукт должен называться "сырным продуктом" и это должно быть четко и однозначно указано на упаковке. Хотя иногда, производители пренебрегают этим правилом.

"Себестоимость такого "сыра "раза в полтора ниже цены реального сыра", - отмечает Деркач

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