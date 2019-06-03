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понедельник, 03 июня 2019 09:31

Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители

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Рассказали, сколько бензина покупают украинские водители
Все больше личного транспорта украинские водители переводят на газ. Фото: из открытых источников

Украинские водители все больше экономят на бензине. Главные причины — дороговизна и наличие альтернативного топлива.

Эксперты прогнозируют, что тенденция будет продолжаться. Но полного отказа от автомобилей с бензиновыми двигателями пока не ожидают, сообщает Сегодня.

По данным Госстатистики, в апреле водители страны заправили 139,8 тыс. т бензина. Из них почти 70% (96,6 тыс. т) пришлось на долю автолюбителей. Также они купили в розницу 86% (72,8 тыс. т) из 84,9 тыс. т LPG-газа.

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По дизтопливу — большой перевес в сторону коммерческого транспорта. Из общего объема продаж - 467,2 тыс. т - на личный транспорт приходится менее 17%. По словам экспертов, на солярке работают тепловозы, сельхозтехника и фуры. В личное пользование покупают дизельные автомобили те, кто хочет сэкономить и не боится зимних сложностей с использованием этого топлива. Так как дизельные моторы менее прожорливы, чем бензиновые, а переводить их на автогаз сложно, дорого и экономически мало выгодно.

Эксперты подтверждают, что все больше личного автотранспорта его владельцы переводят на газ.

Альтернативой традиционным авто становятся электромобили. В Украине пик продаж пришелся на 2018 год — 5,3 тыс. таких машин, или вдвое больше, чем в 2017-м. По данным главного сервис-центра МВД, всего их на учете около 10 тыс., в основном это авто с пробегом, так как они дешевле новых, цена которых стартует от $12 тыс.

Проезд одного километра, если заряжать на медленной зарядке, обойдется в 15—20 коп., на быстрой — в 60—80 коп. (на газе — от 1,2 грн/км, на бензине — от 2,5 грн/км). Электроавто удобны для поездок, прежде всего, по городу, так как пробег без зарядки у них небольшой — в среднем 150 км.

С 1 июня Россия вводит ограничения на продажу нефти, бензина и дизтоплива в Украину. Топливо будут завозить только по специальным разрешениям. Как российские санкции повлияют на стоимость бензина в Украине? Об этом Gazeta.ua рассказал Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

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Дата
03
июня

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