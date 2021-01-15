 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 135
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
1 Просмотров: 261
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 387
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 162
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1026
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 324
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1062
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 387
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 396
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Просмотров: 729
Фото
Все фото
7
7
5
14
3
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
Украинец рассказал, сколько можно заработать в Канаде
&quot;Должность доярки помогла получить гражданство&quot; - украинка о жизни в Финляндии
"Должность доярки помогла получить гражданство" - украинка о жизни в Финляндии
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
Показали самую дорогую рыбу Польши, которая вдвое дешевле в Украине
&quot;Елки можно взять напрокат&quot; - украинцы о Новом годе в Польше
"Елки можно взять напрокат" - украинцы о Новом годе в Польше
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
В Запорожье госпредприятие купило на тендере джип за 1,6 млн грн
Видео
Все видео
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1017
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 324
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1314
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5328
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 684
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 558
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 21:10

Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ

  Комментировать
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Ситуация с регулированием тарифов станет критической, если будет продолжаться более 2 месяцев. Фото: unsplash

Негативно оцениваю решение о возвращении регулируемой цены на газ для населения. Мы еще ждем окончательного документа, чтобы оперировать точными данными. Но именно введение регулируемой цены плохое по двум причинам - риск прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом и существенное уменьшение конкуренции на рынке, рассказывала Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Украине очень нужен транш МВФ. В подписанном с Фондом меморандуме четко указано, что государство не будет вводить государственное регулирование, предельную цену или возлагать какие-то специальные обязанности. Изменение этих правил игры Украины может привести к тому, что МВФ надолго отложит оказания помощи или вообще прекратит сотрудничество. А для нашего государства отсутствие транша является критическим", - говорит эксперт.

По ее словам, если цену на газ для населения ограничить до 6,99 грн только на февраль-март, то это не будет сильным ударом по рынку.

"Пока есть прогноз, что ожидаемые февральские цены должны быть несколько выше, чем 6,99 грн. Потребители, которых поставщики не смогут обеспечить газом по такой цене, попадут к поставщику последней надежды - Нафтогазу", - отметила Татьяна Бойко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство хочет зафиксировать годовой тариф на газ

Она убеждена, что ситуация с регулированием тарифов станет критической, если будет продолжаться более 2 месяцев.

"Компании не будут знать как планировать свою деятельность. Им нужно закупить дешевый ресурс у оптовых поставщиков. Покупать его нужно тогда, когда он дешевый. Но для этого надо иметь гарантию, что ты его продашь. Если нет понимания, что будет происходить, никто не будет закупать газ. Люди дальше будут привязаны к своим газсбытам. Это будет убийство конкуренции и начала рынка", - объясняет координатор энергопрограмм.

По ее мнению, основной проблемой рынка является противодействие облгазов и газсбытов переходу людей к новым поставщикам.

"Бывают случаи, когда облгазы выдает потребителю несколько ЭИС-кодов - идентификационных газовых кодов. Люди переходят к различным поставщиков с разными кодами и тогда получают несколько платежек. Есть случаи, когда людей просто шантажируют - отключают от газа за якобы техническими проблемами: утечка или несоответствие технической документации. Есть случаи, когда люди перешли к новому поставщику, но автоматически возвращаются к предыдущему по неизвестным причинам. Но на эти проблемы должен реагировать регулятор и Антимонопольный комитет. Я не вижу здесь роли правительства", - говорит Татьяна Бойко.

Эксперт считает рыночный механизм наиболее совершенным. Но согласна, что в Украине он не работает идеально.

"Мы не увидели рынка, который мог бы быть, потому что до конца поставщики не знали, будет ли он открываться, будет ли правительство менять условия. Например, сейчас оказалось, что он хочет ввести регулирование. Не все, кто хотел, пришли на этот рынок. Не все могли предложить свои услуги", - резюмировала Бойко.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Карикатура стала официальным символом партии

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Кличко хуком слева нокаутировал молодого Уайлдера

Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Утвердили новый гимн Украины

Начался суд над националистами

Построили Пентагон

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

Состоялась попытка коммунистического переворота

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 21718
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 12610
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 10044
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 7587
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7461
Экономика
Государственного регулирования цен на газ не будет - заместитель Ермака
Государственного регулирования цен на газ не будет - заместитель Ермака Просмотров: 243
Шмыгаль пообещал, что веерных отключений электричества не будет
Шмыгаль пообещал, что веерных отключений электричества не будет Просмотров: 90
Шмыгаль пообещал МВФ, что регулирование рынка газа не будет
Шмыгаль пообещал МВФ, что регулирование рынка газа не будет Просмотров: 306
Будут ли применять веерные отключения света
Будут ли применять веерные отключения света 1 Просмотров: 288
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Голосов: 25920
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть