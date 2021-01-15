Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ

Ситуация с регулированием тарифов станет критической, если будет продолжаться более 2 месяцев. Фото: unsplash

Негативно оцениваю решение о возвращении регулируемой цены на газ для населения. Мы еще ждем окончательного документа, чтобы оперировать точными данными. Но именно введение регулируемой цены плохое по двум причинам - риск прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом и существенное уменьшение конкуренции на рынке, рассказывала Gazeta.ua координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"Украине очень нужен транш МВФ. В подписанном с Фондом меморандуме четко указано, что государство не будет вводить государственное регулирование, предельную цену или возлагать какие-то специальные обязанности. Изменение этих правил игры Украины может привести к тому, что МВФ надолго отложит оказания помощи или вообще прекратит сотрудничество. А для нашего государства отсутствие транша является критическим", - говорит эксперт.

По ее словам, если цену на газ для населения ограничить до 6,99 грн только на февраль-март, то это не будет сильным ударом по рынку.

"Пока есть прогноз, что ожидаемые февральские цены должны быть несколько выше, чем 6,99 грн. Потребители, которых поставщики не смогут обеспечить газом по такой цене, попадут к поставщику последней надежды - Нафтогазу", - отметила Татьяна Бойко.

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Она убеждена, что ситуация с регулированием тарифов станет критической, если будет продолжаться более 2 месяцев.

"Компании не будут знать как планировать свою деятельность. Им нужно закупить дешевый ресурс у оптовых поставщиков. Покупать его нужно тогда, когда он дешевый. Но для этого надо иметь гарантию, что ты его продашь. Если нет понимания, что будет происходить, никто не будет закупать газ. Люди дальше будут привязаны к своим газсбытам. Это будет убийство конкуренции и начала рынка", - объясняет координатор энергопрограмм.

По ее мнению, основной проблемой рынка является противодействие облгазов и газсбытов переходу людей к новым поставщикам.

"Бывают случаи, когда облгазы выдает потребителю несколько ЭИС-кодов - идентификационных газовых кодов. Люди переходят к различным поставщиков с разными кодами и тогда получают несколько платежек. Есть случаи, когда людей просто шантажируют - отключают от газа за якобы техническими проблемами: утечка или несоответствие технической документации. Есть случаи, когда люди перешли к новому поставщику, но автоматически возвращаются к предыдущему по неизвестным причинам. Но на эти проблемы должен реагировать регулятор и Антимонопольный комитет. Я не вижу здесь роли правительства", - говорит Татьяна Бойко.

Эксперт считает рыночный механизм наиболее совершенным. Но согласна, что в Украине он не работает идеально.

"Мы не увидели рынка, который мог бы быть, потому что до конца поставщики не знали, будет ли он открываться, будет ли правительство менять условия. Например, сейчас оказалось, что он хочет ввести регулирование. Не все, кто хотел, пришли на этот рынок. Не все могли предложить свои услуги", - резюмировала Бойко.

Кабмин введет государственное регулирование цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Предлагаемая цена - на уровне 6,99 грн за куб. м.