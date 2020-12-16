Рассказали, когда введут накопительные пенсии в Украине

Этот проект не для 2021 года. Фото: pexels.com

Ждать введения накопительной пенсионной системы в следующем году не стоит. Этот законопроект еще не готов быть вынесен в зал.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью "Сегодня".

Сейчас законопроект предлагает вводить новые пенсионные ставки по принципу: 1% платит сотрудник, 2% - работодатель, 2% платит сотрудник, 4% - работодатель и тому подобное. Впрочем, такого повышения не будет 2021-го.

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"Мы не будем ничего повышать 2021 года. Этот проект не для 2021-го. Я это ответственно заявляю. Будет это 2022 года или позже - это вопрос к Кабинету министров и комитету ВР по вопросам социальной политики. Но, я считаю, что, если играть в эту игру, проект должен быть долгосрочный. Должен быть постепенный перевод на накопительную систему, без резких движений", - подчеркнул глава комитета.

Накопительную пенсионную систему следует вводить параллельно с солидарной. Но этот вопрос еще обсуждается.