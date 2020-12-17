Рассказали, какую зарплату хотят получать украинцы

Минимальная приемлемая зарплата составляет 5 тыс грн. Фото: pexels.com

В ноябре 2020 года средний показатель зарплаты, который удовлетворил бы граждан Украины составляет 20 тыс. грн. Это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты.

За последний год уровень приемлемой заработной платы вырос примерно на 5,5%. С 19,3 тыс. грн в 2019 году он увеличился до 20,3 тыс. грн, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Минимальная приемлемая зарплата составляет 5 тыс. грн. Максимальной считают 100 тыс. грн. Чаще всего граждане называли суммы от 10 тыс. до 25 тыс. грн.

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Согласно результатам исследования, мужчины склонны указывать более высокий уровень приемлемой для них заработной платы, чем женщины. В среднем представители сильного пола хотели получать 22 тыс. грн. Женщины - 18,9 тыс. грн.

Также отмечается снижение уровня желаемой зарплаты с увеличением возраста респондентов. Так, в старшей возрастной группе он составил 16,1 тыс. грн, а у лиц в возрасте 30-39 лет он был около 23 тыс. грн.

Украина заняла 74-е место в рейтинге индекса человеческого развития. По сравнению с 2019 годом страна поднялась на 14 позиций.