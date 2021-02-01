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понедельник, 01 февраля 2021 16:33

Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа

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Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Учет газа - обязательства и ответственность именно операторов газораспределительных сетей. Фото: pexels.com

С 1 по 5 февраля украинцы должны передавать показатели газовых счетчиков. При смене поставщика процедура передачи показателей не меняется.

Передавать показания счетчика нужно вашему облгазу. Поставщик газа не имеет права принимать показания счетчиков от абонентов, передает "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Учет газа - обязательства и ответственность именно операторов газораспределительных сетей. Облгазы собирают данные счетчиков через собственные каналы связи.

Поставщик газа высчитывает сумму платежки по следующей формуле: число кубических метров потребленного клиентом газа умножается на тариф, который зафиксирован у конкретного потребителя.

Тарифы на распределение газа снижено для 13 компаний. Максимальный составит 1,79 грн за кубометр без НДС. Для этих компаний тариф установлен от 1,66 грн до 1,79 грн за 1 куб. м.

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