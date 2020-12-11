Рассказали, как будут наказывать должников за коммунальные услуги

С неплательщиков хотят начать взыскивать долг автоматически. Фото: pexels.com

На сегодняшний день украинцы накопили 56 млрд грн долгов за коммунальные услуги. Депутаты готовы применить жесткие меры к тем, кто не платит за коммуналку.

Недавно профильный комитет ВР рекомендовал рассмотреть законопроект № 3613, в котором предлагается приравнять должников за коммуналку к неплательщикам алиментов и применить к ним аналогичные ограничения, рассказывает "Сегодня".

С неплательщиков хотят начать взыскивать долг автоматически по исполнительному листу, частями по зарплате, которая начисляется по месту работы неплательщика. Но не более 50% заработка.

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Если должник не платит 4 месяца подряд, государственный исполнитель выносит постановление:

- о запрете выезда должника за границу;

- о временном ограничении должника в праве: управление любым транспортным средством, пользования огнестрельным охотничьим и другим оружием, охоты.

Информация о запретах передается в Миграционную службу и патрульную полицию.

Только полностью погасив долги человек сможет восстановить свои права. Впрочем, есть исключение - возможность управления автомобилем. Если неплательщик реструктуризировал долг и сообщил об этом исполнительной службе, его водительские права вновь будут признаны действительными.

За неуплату долгов в течение года и больше придется заплатить штраф. Год неуплаты будет стоить 20% от суммы долга, 2 года - штраф 30%, 3 года и более - штраф 50%.

Правоведы отмечают, что закон не будет иметь обратной силы. Запреты и автоматические взыскания распространятся только на тех, кто будет накапливать долги после того, как закон начнет действовать. Проблема с долгами прошлых периодов решена таким образом не будет.

В октябре 2020 года задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.