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вторник, 26 декабря 2017 21:11

Рассказали, что будет с субсидиями в следующем году

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Рассказали, что будет с субсидиями в следующем году
В следующем году большого сокращения количества получателей субсидий не будет. Фото: прозорий погляд

Бюджет коммунальных субсидий на 2018 год составляет около 80 млрд грн, рассказала Gazeta.ua Мария Яковлева, член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности.

"По официальной статистике, 60% граждан обратились за субсидиями. Если повысят цену на газ, которая является главной составляющей формирования жилищно-коммунальных платежек, тарифы вырастут автоматически. Тогда бюджет субсидий возрастет до 100 миллиардов гривен", - говорит Мария Яковлева.

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Эксперт отметила, что в следующем году большого сокращения количества получателей субсидий не будет.

"Это дорога в никуда. Мы возвращаемся к 2014 году, когда все говорили, что нам нужны реформы. К сожалению, сейчас констатируем - реформы не произошло. Чтобы уменьшить бюджет субсидий, нужно уменьшить стоимость газа. Но не для всех. Делать это нужно для уязвимых категорий населения, действительно нуждаются в государственной помощи. Так можно выстраивать качественную экономическую политику государства. Субсидии потеряют актуальность, как только доходы вырастут до нормального уровня", - отметила Мария Яковлева.

По требованию МВФ в Украине необходима корректировка цены на газ в соответствии с ценой импорта. Окончательной целью является внедрение свободного газового рынка. Йоста Люнгман заметил, что корректировка цен на газ будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
27
декабря

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