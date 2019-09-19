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четверг, 19 сентября 2019 14:06

Рассчитаться с долгами станет проще - Верховная Рада приняла законопроект

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Рассчитаться с долгами станет проще - Верховная Рада приняла законопроект
Финансовая реструктуризация осуществляется на основе договора. Фото: zanoza-news.com

В Украине на 3 года продолжили процедуры проведения финансовой реструктуризации.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №1070. За него проголосовали 300 народных депутатов, сообщает Укрінформ.

"Предлагаем продлить действие закона. Также внести определенные изменения в процедуру финансовой реструктуризации, которые позволили бы улучшить эту процедуру", - отметил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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В пояснительной записке говорится, что законопроект призван расширить применение банками положений закона "О финансовой реструктуризации".

Кроме того, теперь процедуру реструктуризации можно проводить совместно для нескольких должников, которые являются связанными лицами, но имеют разных кредиторов.

Закон от 14 июня 2016-го "О финансовой реструктуризации" вступил в силу 19 октября 2016-го. Он предусматривает добровольную финансовую реструктуризацию долгов предприятий Украины и их досудебную санацию. То есть возможность рассчитаться с долгами без обращения в суд и с учетом интересов всех кредиторов и должника. Финансовая реструктуризация осуществляется на основе договора.

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