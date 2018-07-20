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воскресенье, 22 июля 2018 10:30

Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

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"МВФ - это как минимум дешевые деньги. Так, за облигации внешнего государственного займа выплачиваем от 7,5 до 12 процентов годовых в валюте. Фонд предоставляет кредит под 2-3 процента в валюте", - рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

Международный валютный фонд основали 22 июля 1944 года. Комиссию по созданию МВФ возглавляли экономисты Гарри Уайт и Джон Кейнс. Он должен был регулировать валютно-кредитные отношения стран-членов и оказывать помощь при дефиците платежного баланса.

Автор: Апостроф
  В состав Фонда входят 189 стран. Наибольшим количеством голосов имеют США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Китай.
В состав Фонда входят 189 стран. Наибольшим количеством голосов имеют США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Китай.

Соглашение о создании МВФ вступило в силу 27 декабря 1945 года. Практическую деятельность Фонд начал 1 марта 1947-го.

Автор: news-front.info
  Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, США.
Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, США.

Сегодня МВФ имеет статус специализированного учреждения ООН. Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, США. Кроме того, есть отделения в Париже, Женеве, Токио и при ООН в Нью-Йорке. В состав Фонда входят 189 стран. Первой страной, которая вышла из состава МВФ, в 1950 году стала Польша. В общем страны-члены влияют на деятельность Фонда в соответствии со своей долей в капитале организации. Наибольшие количеством голосов имеют США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Китай.

Капитал Фонда формируется за счет взносов стран-членов. Сегодня размер квоты исчисляется на основе данных об экономике страны. В случае возникновения проблем с платежным балансом страны-члены могут брать кредит. Резервными валютами являются доллар США, евро, британский фунт, японская иена и китайский юань. Самый первый кредит МВФ выдал Франции в 1947 году.

Украина стала членом МВФ 3 июня 1992 года. Первые два транша по $392 млн получила в конце 1994-го - начале 1995 года. Программа была направлена ​​на поддержку перехода от плановой экономики к рыночной, снижении инфляции. В апреле 1995-го выделили $1,935 млрд тремя траншами. С 1998 по 2002 годы МВФ выплатил $1,591 млрд с 2,6 запланированных.

Автор: Mind.ua
  Президент Украины Петр Порошенко в январе 2018-го в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард перспективы получения транша.
Президент Украины Петр Порошенко в январе 2018-го в Давосе обсудил с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард перспективы получения транша.

Из-за финансового кризиса 2008 года, Украина снова обратилась за помощью к МВФ. Фонд подтвердил готовность выделить кредит в размере $16,4 млрд на 15 лет под 4% годовых для преодоления проблем в экономике. Получили три транша на $10,6 млрд. МВФ прекратил финансирование, поскольку госбюджет на 2009 год был дефицитным. После Революции гидности, Фонд утвердил двухлетнюю программу помощи на $17,01 млрд. В ее рамках Украина получила 4 кредитные транши на $8,7 млрд. Новый ожидают осенью 2018-го.

"Ближайшие три года для Украины - это пик внешних долговых выплат. Речь идет о $20 миллиардпх гарантированного государством долга и $50 миллиардов долга государственных предприятий. Силами госбюджета Украина не сможет оплатить эту сумму. Кроме того, до конца года гривна будет девальвировать как минимум до 30 гривен за доллар. Скорее всего без транша МВФ не получим обещанный миллиард евро от ЕС. Тогда стране придется объявлять дефолт. В то же время шанс продолжить программу с Фондом в Украине есть. Она сделала шаг к выполнению самого принципиального требования МВФ - создание Антикоррупционного суда. Осталось процедурно запустить его в работу. Вопрос с приведением цены газа для населения до уровня импортного дискуссионный. Возможно МВФ выразило готовность по крайней мере отложить его во времени", - говорит Андрей Новак.

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По его словам, все требования МВФ сводятся к одной - платежеспособность государственного бюджета страны.

"Украинская власть не смогла сделать реформ. Дальше тянуть нельзя. Польша может позволить себе не сотрудничать с МВФ. Она вовремя провела реформы. Экономика страны развивается, ВВП ежегодно растет", - отмечает экономист.

За 26 лет Украина вошла в число крупнейших должников МВФ. Заняла второе место после Греции, которая должна МВФ около $12,8 млрд. По состоянию на 31 января 2018-го сумма непогашенных долгов Украины составляла $11,93 млрд. В гривне это около 322 млрд. В начале февраля Украина частично рассчиталась с МВФ по долгам за программу stand-by 2014 года. Заплатила два транша - $375 млн и $87 млн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
22
июля

Распорядитель траншей: 74 года назад основали Международный валютный фонд

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