Расходы на продукты уменьшаются - эксперт объяснил, почему

Во время карантина частное потребление продолжало расти. Фото: pixabay

В Украине происходит хотя и скромный, но рост экономики. Если не будет шоковых ситуаций, то доходы населения будут постепенно расти. В результате бедность должна уменьшаться. Разве что восприятие людей будет двигаться в другую сторону, потому что оно субъективно. Сегодня даже люди, которые нормально питаются, одеваются, назовут себя бедными, потому что им не хватает, например, на отдых, говорит Gazeta.ua исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Ссылаясь на официальную статистику, эксперт рассказывает, что доля расходов со среднего потребительской корзины на продукты питания с годами уменьшается.

"Если несколько лет назад это было около 50%, сейчас - уже около 44%. Это признак того, что уровень доходов вырос, при том что люди наверняка не стали меньше питаться, а наоборот тратят на более качественные продукты", - объясняет эксперт.

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Он добавляет, что зарплаты и доходы выросли.

"У нас падение экономики было на 4%. По сравнению с предыдущими кризисами, это вообще ничто. Мы так не сильно упали, потому что частное потребление продолжало расти. Если в первый этап карантина бизнес и общество были испуганы, придерживались ограничений, то дальше все просто игнорировали закон. В западных странах придерживались введенных правил. Там было страшное для них падение. Кроме того, из-за ограничений на путешествия за границу мы сэкономили огромные суммы валюты. Когда экспорт падает не столь стремительно, как импорт, это дает дополнительный плюс по национальным счетам", - говорит Дмитрий Боярчук.

По его мнению, чтобы доходы украинцев увеличивались, государство должно прекратить вмешиваться в частные дела бизнеса.

"Когда государство забирает у людей результаты их труда, чтобы перераспределить менее активным гражданам, то те, кто создает добавленную стоимость и тянет экономику вверх, переезжают в другую страну. А страна затем одалживает или входит в кризис. У нас все верят, что государство должно быть социальным. Такие вмешательства приводят к тому, что бизнес, который мог бы вести дела в Украине, принимает решение вести дела в Польше или Германии. Сейчас все легко открывается. Мобильность увеличилась, а чиновники это не очень осознают", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что основная роль государства - обеспечивать верховенство права.

"В других сферах - чем меньше государства, тем лучше для благосостояния граждан. Во всех странах, где государство начинает активно перераспределять национальное богатство, появляются проблемы. Можно посмотреть на Венесуэлу и другие страны, пропагандирующие социализм. Наступает момент, когда нечего распределять", - резюмировал эксперт.

Из-за локдаунов падает покупательная способность населения, поэтому главной угрозой украинцы называют бедность. Больше всего общество волнуют высокие цены и низкий уровень доходов.