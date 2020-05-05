Расходы на медицину вырастут вдвое: в правительстве объяснили, как будут сохранять отрасль

Финансирование медицины вырастет до 6% ВВП. Фото: pixabay

Все медицинские учреждения в 2020 году должны получить финансирование на уровне не менее, чем в 2019-м. Этого пообещал добиться председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на пресбрифинге 5 апреля по финансированию медицинской отрасли в Украине.

Он отметил, что в 2020 году, учитывая кризис вызванный коронавирусом, наиболее приоритетным вопросом является сохранение медицинских кадров.

"Поэтому вносим изменения в закон о государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения, что позволит всем медицинским учреждениям получить на уровне не меньше, чем в 2019-м", – заявил Радуцкий.

Он утверждает, что дополнительно будет финансироваться экстренная медицинская помощь, лечение коронавирусной инфекции, инфарктов и инсультов.

При этом Радуцкий заявил, что в планах пересмотр размеров финансирования медицины на 2021 год.

"Мы тратим на медицину примерно 3 процента ВВП. В условиях дефицита финансирования ни одна реформа не будет иметь успеха. Поэтому комитет здоровья нации настаивает на необходимости увеличения финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое – до 6 процентов ВВП. Процесс формирования бюджета 2021-го уже начался, и мы призываем правительство пересмотреть размер финансирования медицины. 6 процентов ВВП на медицину в следующем году должна стать общей целью всех граждан", – сказал он.

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Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что медицинскую реформу никто не будет сворачивать.

"Наша команда работает над тем, чтобы не было массового увольнения врачей и закрытия больниц.

Это не означает, что собираемся сворачивать реформу. Наоборот ее нужно реализовать. Но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные, во время планирования, ошибки", – сказал он.

Также участники брифинга отметили, что правительство дополнительно найдет 11 млрд грн на зарплаты для медиков.

"Для многих категорий медицинских работников, это повышение заработной платы до 50 процентов", – отметил Радуцкий.

В украине каждый 5-й инфицированный коронавирусом - медик. 16 врачей умерли от инфекции. Минздрав пообещал медработникам, которые борются с коронавирусом, увеличить зарплаты до 300%. Однако работники больниц жалуются на невыплату средств. На прошлой неделе медицинский персонал Киевской городской клинической больницы №8 вышел на протест - отказываются во время эпидемии работать за зарплату 3-5 тыс. грн.